PittaRosso Pink Parade: in marcia contro i tumori femminili

Firenze, 22 settembre 2023 - Domenica 8 ottobre, a Firenze come in tutta Italia, torna la PittaRosso Pink Parade che nasce dall’incontro di PittaRosso e Fondazione Veronesi a sostegno della ricerca scientifica contro i tumori femminili. A Firenze l'iniziativa che festeggia questo anno 10 anni e sostenuta anche dal comitato Cittadini per Firenze, si svolgerà domenica 8 con partenza dalla Biblioteca Nazionale alle 9.30 (ritrovo alle 9). Per iscriversi alla passeggiata di 8 chilometri basta collegarsi al sito pittarossopinkparade.it.

Da 20 anni Fondazione Veronesi è impegnata a sostenere la ricerca scientifica sui tumori e a sensibilizzare giovani e adulti sui temi della prevenzione oncologica. In particolare, dal 2013, con il progetto Pink is Good, Fondazione Veronesi sostiene i migliori ricercatori e ricercatrici impegnati nella lotta ai tumori tipicamente femminili (seno, utero e ovaio) e finanzia progetti di ricerca all’avanguardia per trovare soluzioni di cura sempre più personalizzate ed efficaci.

Un impegno che ha cambiato la vita di migliaia di persone: ogni anno, infatti, solo in Italia, oltre 55.000 donne scoprono di avere un tumore al seno e il numero, purtroppo, è in aumento. Ma grazie ai continui progressi della ricerca, oggi il tasso di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi è dell'87% e, se diagnosticato nelle fasi iniziali, è oltre il 90%.