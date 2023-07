Piscine all'aperto a Firenze: la nostra guida

Firenze, 10 luglio 2023 - Agosto in città? Nessun problema. Firenze ha tante vasche dove rinfrescarsi e passare un po’ di tempo lontani dalla routine. Di piccoli angoli blu per allontanarsi dall’asfalto rovente ce ne sono in quasi ogni zona.

Ecco, per tutti, un tuffo tra alcune delle più belle piscine fiorentine. Fino al 31 agosto la piscina Costoli è aperta in questi orari: lunedì 14-18, martedì-mercoledì-giovedì-venerdì 10-18, sabato-domenica 10-19. Per informazioni: [email protected]

Fino al 10 settembre si può scegliere di andare alla piscina Bellariva del lungarno Aldo Moro, tra le più amate dai fiorentini, anche per tutte le opportunità che offre, tra cui quella di seguire corsi di nuoto, anche per i

piccoli.

La piscina apre dalle 10 alle 18 durante la settimana (dal lunedì al venerdì) e dalle 9.30 alle 19.00 durante il weekend. Info: [email protected]

L’Ugolino, completamente immersa tra le colline del Chianti, è lunga 25 metri e larga 12,5 e offre un piano vasca e due terrazzamenti in erba per garantire privacy, relax e distanziamento. Informazioni sul sito sportingclubugolino.it. Una piscina storica a Firenze è quella delle Pavoniere, circondata dall’ombra degli alberi secolari delle Cascine: gli orari 2023 vanno dalle 9.30 alle 19.30 dal lunedì al venerdì, il sabato e la domenica dalle 9 alle 19.30. Info: lepavoniere.it. La piscina del Poggetto è anche lo specchio azzurro della Flog. È aperta tutti i giorni dalle 10 alle 19. Info su www.flog.it.