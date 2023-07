Da Saturnia a Bilancino, la Toscana è ricchissima di luoghi per sfuggire al grande caldo

Firenze, 8 luglio 2023 - Dove cercare un po’ di fresco in Toscana? Come sempre, la nostra regione offre miriadi di possibilità, per tutti i gusti e per tutte le esigenze.

Ad una quarantina di minuti di macchina da Firenze si raggiunge il Mugello, dove al lago di Bilancino si può provare quasi la sensazione di essere al mare. Ci sono piccole piacevoli spiagge dove è possibile trascorrere una piacevole giornata, sorseggiando un drink vista lago.

"In arrivo la più potente ondata di calore in Italia”

Sempre vicino a Firenze, al parco mediceo di Pratolino bellezze naturali e cultura vanno a braccetto. La tenuta (oggi chiamata Villa Demidoff) fu voluta nel 1568 dal Granduca Francesco I de’ Medici, che voleva offrire un soggiorno principesco alla propria sposa Bianca Cappello. L’incarico di edificare la villa e i maestosi giardini fu dato al Buontalenti, ma all’opera contribuirono anche artisti del calibro del Giambologna, a cui si deve l’opera simbolo del parco: il Colosso dell’Appennino.

Parco Termale di Terme di Saturnia, Estate di Benessere e Gusto con Maremma Tasting

Vicino Pisa, sconfinando nel lucchese, da non perdere il bellissimo parco di San Rossore, dal 1999 patrimonio della Regione Toscana. Il vastissimo territorio offre la possibilità di fare attività di tutti i tipi, tra trekking, sport, spiagge e laboratori di educazione ambientale.

E se vi dicessimo che potete andare in una grotta con vento naturale? Altro che stare sul divano col condizionatore acceso: organizzate una gita alla grotta del Vento in Garfagnana. Nel percorso sotterraneo, la guida vi aprirà un portone che vi farà sul serio restare di ghiaccio. Proprio da quella porta arriva infatti un vento molto freddo. Come nasce? La corrente d’aria è generata dai due imbocchi, a diverse quote, che in estate fungono da freezer, raffreddando la brezza in entrata.

In Val d’Orcia, nel comune di Castiglione d’Orcia, vi consigliamo di andare alla scoperta di Bagni di San Filippo, famoso borgo toscano conosciuto fin dall’antichità per le sue sorgenti termali. Secondo un’antica leggenda deve il suo nome al Santo Filippo Benizi, che decise di trascorrere nei boschi locali il suo periodo da eremita.

La località si caratterizza per una rigogliosa natura che permette di godere di terme a cielo aperto immerse nel verde. Un gioiello è il cosiddetto Fosso Bianco: un insieme di piscine naturali e cascate tra pietra calcarea, facilmente raggiungibile dal paese tramite un sentiero. Anche se l’acqua che sgorga è naturalmente calda, la fitta vegetazione circostante la rende piacevole anche durante la calda stagione estiva.

Resterete a bocca aperta davanti alla Balena Bianca, un enorme ammasso di calcare bianco che, per la sua imponenza, ricorda proprio il profilo di una balena.

Per fare una pittoresca passeggiata e rinfrescarvi in meravigliose pozze naturali, vi consigliamo un salto nel parco fluviale dell’Alta Val d’Elsa. Le cascate sono le protagoniste di questo ambiente tutto da fotografare, specialmente quando con lo scorrere delle ore l’acqua cambia di colore.

L’ingresso principale del parco si trova in località Gracciano, nel comune di Colle Val d’Elsa.

Sempre in tema di cascate, in provincia di Livorno vi sorprenderà la Cascata dell’Infernaccio che, a dispetto del nome, è un vero Paradiso. Si tratta di un’oasi verde immersa nella natura, raggiungibile a piedi tramite un sentiero, da affrontare equipaggiati per il trekking.

Sempre in toscana, ma nel grossetano, a Saturnia, ecco a voi le Cascate del Mulino, un capolavoro naturale di piscine spontanee a libero accesso. Un posto magico per rilassarvi e trarre beneficio dai poteri curativi delle acque.

Infine, da non dimenticare il parco della Maremma, tra sentieri, itinerari didattici e tante meraviglie naturalistiche.