Dove trovare il fresco a due passi da Firenze: boschi e aree verdi contro il caldo torrido

Firenze, 8 luglio 2023 - Con le temperature in salita e l’afa che si fa sentire scatta la ricerca di luoghi dove trovare un po’ di fresco.

Vicino a Firenze si può optare per una passeggiata a Montesenario, dove si può fare trekking attraverso una bella rete di sentieri, tra i boschi di cipressi e pini secolari.

Un’idea sempre valida è andare a Vallombrosa, riserva naturale alle pendici del Pratomagno. È possibile rilassarsi sul Pratone, un’area verde bellissima, circondata dalla foresta di abeti secolari, dove è possibile prendere il sole e giocare coi bambini. Non manca un’area attrezzata per fare le grigliate. Voilà poi l’Abbazia, punto di partenza ideale per scoprire tutte le meraviglie della Riserva Biogenetica. Accanto c’è anche il Museo Dendrologico, una vera e propria banca del seme di tutte le piante presenti.

In venti minuti dalla città si sale a Monte Morello. L’aria è subito diversa. E ci sono tanti sentieri ben segnalati dal Cai. Uno dei punti più conosciuti da dove partire per fare trekking è la Fonte dei Seppi (590 mt.). Da qui si può raggiungere Poggio all’Aia la vetta di Monte Morello oppure scendere verso Polcanto.

Altra tappa immancabile è quella alla Consuma, perfetta per trascorrere una giornata al fresco e gustare una schiacciata a dir poco strepitosa.

Per restare invece più vicino a Firenze, il parco di Villa Demidoff a Pratolino è un’altra meta ideale per chi è alla ricerca di un po’ di refrigerio. Il parco mediceo di Pratolino, nel Comune di Vaglia, si presta a scampagnate fuori porta, e camminando in questo polmone verde non mancano le sorprese e le testimonianze artistiche, tra cui il noto Colosso dell’Appennino del Giambologna.