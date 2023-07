Ondata di grande caldo: Firenze e Perugia da bollino arancione

Firenze, 8 luglio 2023 - Fine settimana di fuoco per via di un potente anticiclone tropicale che dal deserto del Sahara è arrivato in Italia. Tornano, dunque, a salire le temperature e il bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute avverte che oggi tre città sono da bollino arancione: tra queste, Perugia con massime di 33 gradi. Domani, domenica, il bollino arancione va anche a Firenze (37 gradi), insieme al capoluogo umbro, dove le temperature andranno a 34. Nessuna città per fortuna da bollino rosso.

Si tratta della prima vera ondata di calore della stagione. E da lunedì prossimo, secondo il Consorzio Lamma-Cnr, le temperature supereranno i 40 gradi.

“La massa d'aria calda di origine subtropicale in arrivo sull'Italia - spiega il direttore del Lamma Bernardo Gozzini - già da oggi farà aumentare il caldo, ma le temperature più alte si dovrebbero registrare da lunedì a mercoledì”. E se le isole maggiori soffriranno di più, andrà poco meglio alla pianura Padana e alle grandi città come Roma e Firenze, dove le temperature massime saranno di 37-38 gradi. “Questi valori - sottolinea il climatologo - sono 6-7 gradi in più rispetto alla media delle temperature massime di luglio”.

I rischi per la salute

"Il caldo eccessivo determina problemi sanitari in quanto può alterare il sistema di regolazione della temperatura corporea - afferma il presidente Società Italiana di Medicina Ambientale, Alessandro Miani -. Il corpo umano si raffredda attraverso la sudorazione, ma una umidità eccessiva impedisce al sudore di evaporare, con il calore corporeo che aumenta rapidamente e può arrivare a danneggiare organi vitali e il cervello. Temperature eccessivamente elevate possono provocare disturbi lievi come crampi, svenimenti, edemi, ma anche problemi gravi, dalla congestione alla disidratazione”.

Dalla Sima arrivano anche consigli pratici per difendersi dal caldo. Tra questi, assumere almeno 3 litri di acqua durante la giornata, evitare alcolici e preferire cibi come frutta e verdura. Quando si esce di casa, proteggere gli occhi con occhiali da sole e prevenire scottature con creme solari ad alto fattore protettivo. Poi, evitare l'attività sportiva all'aperto nelle ore più calde, mantenere le stanze fresche schermando le finestre esposte al sole (utilizzando tapparelle, persiane, tende), chiudere le finestre durante il giorno e aprirle durante le ore più fresche della giornata (la sera e la notte) e fare bagni e docce frequenti e con acqua tiepida.