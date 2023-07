L’estrema ondata di calore in Italia è arrivata, scatta l’allerta caldo: ecco i giorni con le temperature più alte

Firenze, 9 luglio 2023 – Ci siamo. Quella che gli esperti hanno ribattezzato come “la più potente ondata di calore” è arrivata in Italia. Da oggi scatta l’allerta caldo arancione in nove città, tra cui Firenze, Perugia, Roma, Torino, Palermo, Viterbo, Bolzano, Frosinone e Rieti. La colpa è dell’anticiclone africano Cerbero che dal deserto del Sahara fa il suo ingresso sulla Penisola facendo schizzare le temperature massime anche fino a 43 gradi.

I giorni più caldi

È proprio oggi, domenica 9 luglio, che l’anticiclone Cerbero farà improvvisamente schizzare le temperature. Al Nord le colonnine di mercurio registrano fino a 35-36 gradi, come a Milano, Bologna, Padova. Al Centro i valori salgono fino a 36-37 gradi come a Firenze e a Roma. Al Sud si superano di poco i 40 gradi sulle zone interne di Sardegna e Sicilia.

Ma il peggio deve ancora arrivare: la prossima settimana i valori termici diurni aumenteranno ulteriormente. Tra lunedì 10 e mercoledì 12 luglio, di giorno, si potranno addirittura toccare, secondo gli esperti, i 47-48 gradi in Sardegna e 45 gradi in Sicilia, 38-39 gradi al Centro-Nord come a Firenze, Milano, Ferrara, Bologna e Roma.

Ondata di calore record

Questa seconda ondata di calore di inizio estate 2023 ha tutte le caratteristiche, sottolinea l’esperto meteorologo Antonio Sanò, per diventare una delle più potenti mai avvenute in Italia. Ricordiamo che il record di caldo è stato registrato a Floridia, nel siracusano, il 12 agosto 2021, quando le colonnine di mercurio segnarono +48,8 gradi. Temperature simili “se non più elevate” potrebbero essere registrate, come sottolineano gli esperti, in Sardegna.

Previsioni meteo in Toscana

Queste le previsioni meteo dei prossimi giorni a cura del Consorzio Lamma.

Lunedì 10 luglio: Sereno o poco nuvoloso. Venti deboli a regime di brezza. Mari calmi o poco mossi. Temperature minime in lieve aumento (generalmente superiori a 20°C in pianura e nelle zone collinari), massime pressoché stazionarie e fino a 38°C nell’interno.

Martedì 11 luglio: Sereno. Venti deboli meridionali; dal pomeriggio-sera fino a moderati di Scirocco sulla costa meridionale e al largo. Mari: poco mossi, fino a mossi al largo e a sud dell'Elba. Temperature: stazionarie.

Mercoledì 12 luglio: Soleggiato. Nubi basse sull'Arcipelago e localmente sulla costa grossetana tra la notte e la mattina. Venti: di Scirocco moderati sulla costa, deboli da sud nell'interno con rinforzi sui rilievi. Mari: mossi. Temperature: minime in lieve aumento sulla costa, stazionarie altrove. Massime in possibile locale lieve diminuzione di 1-2 °C, ma umidità in aumento.

Giovedì 13 luglio: Poco nuvoloso per nubi in prevalenza alte e stratificate. Maggiori addensamenti sulle zone settentrionali. Venti: moderati da sud, sud-est sull'Arcipelago e la costa centro-meridionale. Mari: mossi. Temperature: stazionarie o in lieve calo.