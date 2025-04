Piazza Tasso si stringe nel dolore per Ciro e Marco: veglia per ricordare i due senzatetto

Firenze, 10 aprile 2025 - Una piazza che si stringe intorno al dolore, un quartiere che non vuole restare indifferente di fronte alla morte di due persone fragili, due presenze quotidiane di piazza Tasso: Ciro e Marco. Dopo la tragedia che tra mercoledì e giovedì ha colpito il cuore di San Frediano, questa sera, giovedì 10 aprile, alle 19, i residenti si ritroveranno per una veglia collettiva, un momento di silenzio, di riflessione ma anche di comunità.

6 foto Foto NewPressPhoto

"Stanotte in piazza Tasso sono morte due persone, tra quelle che ogni giorno, e ogni notte, vivono in questo spazio comune — scrivono alcuni abitanti della zona nell'appello diffuso sui social — È una notizia che ci colpisce e che non possiamo ignorare. Piazza Tasso è il cuore del nostro quartiere: luogo di incontro, di gioco, di passaggio, ma anche di fragilità. Questa pluralità è la sua ricchezza, ma rappresenta anche una responsabilità".

Firenze, due senzatetto morti a poche ore di distanza in piazza Tasso (foto Giuseppe Cabras/NewPressPhoto)

Ciro e Marco erano due volti noti per chiunque frequenti la piazza. Entrambi erano seguiti dai servizi sociali del Comune: uno ospite dell'Albergo Popolare, l'altro più restio ad accettare percorsi di accoglienza, ma comunque costantemente monitorato dagli operatori. "Fatti come questo ci addolorano profondamente — sottolinea l’assessore al Welfare Nicola Paulesu, presente in piazza insieme al presidente del quartiere 1 Mirco Rufilli — È un momento di cordoglio e di lutto per il quartiere e per la città, e in particolare per tutto il sistema dei servizi sociosanitari cittadini che queste persone conoscevano bene. Attendiamo rilievi e accertamenti che sono in corso da parte delle autorità competenti". L'assessore ha ricordato il lavoro quotidiano di operatori e realtà del terzo settore, sottolineando la complessità dei percorsi di inclusione e le resistenze che, in alcuni casi, le persone fragili oppongono alle proposte di aiuto. "Il quartiere è colpito da queste due morti — aggiunge Rufilli — San Frediano si stringe forte intorno a queste persone fragili, e oggi più che mai sentiamo il bisogno di fare comunità". La veglia di questa sera vuole essere proprio questo: un gesto semplice ma potente. "Portate una sedia, un pallone, un pensiero — scrivono ancora i residenti — Il silenzio non piace a questa piazza, prendiamoci la responsabilità di romperlo".