Oltrarno, tenta il furto in una farmacia ma dentro c'erano i dipendenti

Firenze, 30 agosto 2024 - Si introduce in una farmacia dopo aver forzato l'accesso ma scappa alla vista dei dipendenti che erano dentro.

È accaduto ieri pomeriggio in Oltrarno, in via dei Serragli. Un 39enne della Puglia, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Palazzo Pitti con l'accusa di tentato furto aggravato. Secondo quanto ricostruito, intorno alle 14,30 del 29 agosto si sarebbe introdotto nella farmacia, ma si è allontanato subito dopo aver notato la presenza di persone all'interno. Grazie alle telecamere per è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri in piazza del Carmine a poche centinaia di metri. Il tribunale oggi ha convalidato l'arresto, poi ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione e firma ad uffici di polizia giudiziaria.