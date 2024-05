MotoGp del Mugello, potenziati i treni con sei corse straordinarie

Firenze, 29 maggio 2024 - Sei corse straordinarie e più posti a disposizione sui treni ordinari per il Gran Premio di Motociclismo in programma all’autodromo del Mugello che si disputerà à Scarperia domenica 2 giugno. Regionale di Trenitalia (società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane), in collaborazione con la Regione Toscana, potenzierà i collegamenti su Borgo San Lorenzo da Firenze e Faenza. Il programma è già consultabile su trenitalia.com. Nel dettaglio gli orari dei treni ordinari e straordinari per domenica 2 giugno: le partenze del mattino da Firenze Santa Maria Novella verso Borgo San Lorenzo 7.29, 7.55, 8.20, 8.40, 8.55, 9.30, 9.52, 11.40; da Faenza verso Borgo San Lorenzo 8.10, 8.32, 10.11, 12.08. Le partenze del pomeriggio, da Borgo San Lorenzo verso Firenze SMN 16.45, 17.00, 17.28, 17.46, 18.06, 18.32, 18.48, 19.36, 19.47, 20.32, 20.50, 21.32, da Borgo San Lorenzo verso Faenza 16.30, 18.22, 20.22. Si ricorda che è consentito salire a bordo solo se muniti di biglietto. Si consiglia di provvedere in anticipo all’acquisto anche per il viaggio di ritorno. È possibile acquistare i biglietti presso gli sportelli nelle stazioni, le self service, sul sito Libraesva Esg ha rilevato un possibile tentativo di phishing da "mail.gruppofs.it" trenitalia.com, tramite la App di Trenitalia, e nei quasi 4.700 punti aderenti ai circuiti Lottomatica, Sisal e SIR (Tabaccai). Maurizio Costanzo