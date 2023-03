Firenze, magazzino di merce rubata nel container che serviva per i tamponi

Il container diventato magazzino di merce rubata

Firenze, 1 marzo 2023 - Hanno trasformato uno degli hub allestiti durante l'emergenza sanitaria in un nascondiglio per la merce rubata.

Nella mattina di martedì, verso le 7, un equipaggio del Nucleo Radiomobile di Firenze, nel transitare in viale Abramo Lincoln, ha notato che uno dei container utilizzato durante il periodo Covid dal personale della Croce Rossa Italiana per effettuare i tamponi, era occupato abusivamente da alcune persone. Insospettiti dalle insolite presenze, si sono fermati per effettuare accertamenti.

Durante il controllo hanno identificato quattro persone e hanno rinvenuto una marea di oggetti di vario tipo dentro al container della Croce Rossa, che è estranea alla vicenda.

Dai computer ai cellulari, dalla bigiotteria a borse, valige, zainetti, occhiali da sole e tanto altro.

Nel campionario dei quatto uomini anche penne Bagutta e Mont Blanc e vario abbigliamento, anche da bambino, ancora etichettato.

Da una prima indagine è emerso che parte del materiale era stato ricavato da più furti su auto e quindi restituito ai legittimi proprietari mentre il resto, si trova ancora negli Uffici del Nucleo Radiomobile in attesa di risalire alle vittime del reato.

I quattro uomini identificati, due tunisini, un marocchino e un napoletano di origine magrebina, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di ricettazione.