La Maratona del Mugello compie 50 anni. E’ la più antica d’Italia

Mugello (Firenze), 7 aprile 2024 – Compie 50 anni e festeggia mezzo secolo di storia la Maratona del Mugello, la 42 chilometri più antica d'Italia. Un appuntamento come sempre con la tradizione, il nostro passato, la nostra storia, ma sempre proiettati nel futuro. La corsa consente un tuffo nel territorio del Mugello tra tradizione e innovazione, tra natura e borghi storici. Come sempre il ritrovo, come la partenza e l’arrivo è fissato a Borgo San Lorenzo, ma la corsa toccherà come sempre anche Vicchio, San Piero a Sieve, Scarperia fino all’autodromo del Mugello. “È una grande gioia per tutti noi, per l’Unione dei Comuni, tagliare ora il traguardo delle 50 edizioni – spiega Gabriele Sargenti, responsabile tecnico dell’evento –. Dal 1974 l’unica edizione che abbiamo saltato, per forza di cose, è stata quella del 2020 a causa delle restrizioni dovute all’emergenza Covid”. "Era il 1973 quando nasceva la 100 chilometri del Passatore che passava a Borgo San Lorenzo – ricorda Sargenti –. Grazie alla costituzione del Gruppo sportivo marciatori di Borgo San Lorenzo, ci venne l’idea di organizzare un evento tutto nostro. Un’idea nata da una grande passione di fine anni ’60, inizio ’70 di mio padre Franco e degli amici Mario Boretti e Roberto Gherardi. Erano i primi momenti in cui qualcuno si cimentava con la corsa a piedi. E papà mi raccontava sempre che la gente che lo vedeva correre in strada gli gridava ‘ma vai a lavorare…’.". Con Gabriele ci sono gli altri figli degli ideatori della Maratona del Mugello: Roberta Gherardi, la presidente, e Mario Boretti. La prima maratona venne vinta Daniele Pacini. Dalla seconda edizione, subito crebbe l’attenzione per quest’evento, e iniziarono a partecipare anche le prime donne. Nel 1975 a vincere è stata proprio una donna, Lia Dallai. “Oggi abbiamo atleti che partecipano da tutto il mondo – sottolinea il direttore tecnico – alcuni quest’anno saranno alla loro 30esima e altri addirittura alla 45esima partecipazione. Il nostro record di iscritti ha raggiunto le 1700 presenze, ora siamo in media tra le 800 e le 1000”. Oltre alla maratona, da qualche anno i corridori possono cimentarsi anche nella mezza maratona. In questo mezzo secolo di storia, la maratona non dimentica i nomi illustri. Come i grandi vincitori del passato e del presente. Qualche nome: Luciano Cenni nel 1981 (2 ore e 27), Nerino Bordin, nel 1986 (2.22.59), Carmine Bucilli, trionfatore in due occasioni, Roberto Baldi, attualmente detentore del record con 2.18.27. L’ultimo vincitore è stato Alessandro Benerecetti, mentre sul fronte femminile, a detenere ancora il record donne con 2.50.28. è la ceca Irina Poupaza, che lo ha fatto segnare nel 1996. È dedicato un memorial al giovane Tommaso Cavorso, atleta tredicenne di Vicchio di Mugello ucciso mentre si stava allenando da un furgone in fase di sorpasso nell’agosto del 2010. Sargenti si rivolge a tutti gli appassionati: “Vi aspettiamo alla cinquantesima Maratona del Mugello, settembre è vicino”. Maurizio Costanzo