Iapichino d’argento agli Europei di salto in lungo

Larissa Iapichino a Istanbul

Istanbul, 5 marzo 2023 - Larissa Iapichino ha vinto la medaglia d'argento ai Campionati Europei indoor di atletica leggera, in scena a Istanbul.

La toscana, doppia figlia d'arte, delle Fiamme gialle, ha chiuso la finale del salto in lungo femminile al terzo posto. Per l'azzurra la misura di 6.97, nuovo record italiano indoor.

In precedenza aveva già eguagliato il "vecchio" primato nazionale indoor di 6.91, che deteneva lei stessa in coabitazione con sua madre, Fiona May. Oro per la britannica Jazmin Sawyers (7.00); bronzo per la campionessa europea outdoor dello scorso anno, ovvero la serba Ivana Vuleta (6.90).

"Oggi è stato bellissimo, per la prima volta in vita mia ho pensato solo a saltare e a nient`altro, fino all`ultimo volevo stare nella mischia, ero competitiva, non so come spiegarlo, è stato bellissimo". Così Larissa Iapichino dopo l'argento.

"Ho tanta voglia di riprovare queste sensazioni – ha poi detto – e non parlo della medaglia ma di stare in pedana così, grintosa, determinata, con la voglia di fare e anche un po` cresciuta".