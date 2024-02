Il 16 febbraio, la giornata del risparmio energetico: i piccoli gesti per risparmiare

Firenze, 16 febbraio 2024 - Bastano pochi accorgimenti per ridurre lo spreco sia in termini energetici che per rispettare l'ambiente e il portafoglio. Per sensibilizzare e diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del risparmio delle risorse, oggi, nella Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, promossa da Rai Radio 2 e dalla trasmissione Caterpillar, torna l’iniziativa “M’illumino di meno”, a cui aderiscono istituzioni, privati e cittadini in tutta Italia.

Ma come fare a risparmiare energia? Ecco alcuni consigli da parte degli esperti che ciascuno può mettere in pratica. Accendere la luce solo quando è necessario. Fino a quando si può sfruttare la luce naturale è bene tenere aperte le tende, e poi bisogna fare attenzione a non dimenticare la lampadina accesa quando si esce da una stanza.

Se possibile usare lampadine Led, che consumano fino al 50% in meno rispetto a quelle incandescenza. Arieggiare casa solo per pochi minuti per stanza altrimenti ci sono inutili dispersioni di calore, soprattutto quando l'impianto di riscaldamento è acceso. Fare docce brevi per ridurre i consumi due volte, rispettando sia l'ambiente che il proprio portafoglio. Si risparmia acqua e si consuma meno gas, che serve per mantenere accesa la caldaia durante l'erogazione dell'acqua calda.

Evitare di lasciare il computer in standby nonostante sia la soluzione più pratica. Se il pc rimane inutilizzato per un'ora o più è meglio spegnerlo e staccare la spina per evitare di consumare inutilmente energia.

Soprattutto, eliminare gli screensaver che oggi hanno solo una funzione decorativa e consumano più elettricità di quella che il computer utilizzerebbe in totale standby. Impostare al massimo i criteri di risparmio energetico dei pc.

Per esempio, mettere in stop i dischi rigidi quando inutilizzati, spegnere lo schermo dopo alcuni minuti di inutilizzo, regolare la luminosità dello schermo. Tra i tanti che aderiscono a “M’illumino di meno” in tutta Italia, anche alcuni supermercati, aeroporti e chiese, da nord a sud dello Stivale.

Ad esempio gli aeroporti di Olbia e Alghero ridurranno i livelli di illuminazione nelle piazzole di sosta aeromobili non utilizzate durante le operazioni, nei negozi e nelle hall principali dei due terminal. Assisi aderisce all’iniziativa e dalle 20 alle 21 saranno spente le luci del Sacro convento, della Basilica di San Francesco, della Basilica di Santa Chiara e della Rocca Maggiore, i monumenti simbolo della città. Unicoop Firenze per l’occasione ridurrà l’illuminazione in tutti i suoi 140 punti vendita e nelle gallerie, nella fascia oraria delle 18 alle 20, garantendo comunque il normale svolgimento della spesa di soci e clienti e delle attività dei lavoratori. Nello stesso orario Caterpillar sarà in diretta attraverso RadioCoop.

Un gesto simbolico, con cui si festeggiano ben 19 anni di adesione all’iniziativa e che vuole confermare l’impegno concreto della cooperativa per la tutela dell’ambiente e per il risparmio energetico, tema sul quale Unicoop Firenze ha investito molto negli ultimi anni. Oltre che al risparmio energetico, l’edizione 2024 è dedicata anche al tema dei confini.

“No borders”, infatti, è il titolo scelto da Rai Radio 2 che quest’anno, oltre a chiedere di spegnere simbolicamente, per un po’, le luci non indispensabili, come gesto di risparmio o di efficienza energetica, invita tutti e tutte a cercare alleanze internazionali nella propria adesione, tramite i gemellaggi per i comuni, i progetti internazionali per le scuole, le università e la ricerca, le sedi all’estero per le aziende: un invito per tutti a invertire la rotta iniziando nel proprio quotidiano. Luci spente in rettorato.

Anche l’università di Firenze partecipa a “Mi illumino di meno”, e per sensibilizzare sul tema del risparmio energetico, quest’anno, dalle 19.30 alle 20, la facciata del rettorato non sarà illuminata. “La riduzione dei consumi e degli sprechi energetici rappresenta un obiettivo strategico dell’ateneo fiorentino” afferma Marco Pierini, prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale. “L’Ateneo fiorentino partecipa a numerosi progetti – locali, nazionali, europei e internazionali – sul tema della sostenibilità, tra cui ricerche mirate alla generazione di energia da fonti rinnovabili. A ogni modo – prosegue – iniziative come questa ricordano che tutti noi siamo chiamati a fare la nostra parte, nelle piccole azioni quotidiane. Il cammino verso l’efficienza energetica parte dalle nostre case”. Il tema del risparmio energetico è di grande interesse per Unifi, che tramite il Green Book - Consigli e buone pratiche per una giornata lavorativa sostenibile si impegna a promuovere nella comunità accademica l’adozione di buone pratiche di sostenibilità.

