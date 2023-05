Giornata delle dimore storiche, in Toscana sono 120 quelle aperte gratis. Ecco quali

Firenze, 12 maggio 2023 - Il più grande museo diffuso d’Italia riapre le porte. Domenica 21 maggio torna la Giornata Nazionale dell’Associazione Dimore Storiche Italiane, giunta quest’anno alla XIII edizione. Su oltre 500 monumenti nazionali che aprono, 120 sono in Toscana distribuiti in tutte le province: castelli, rocche, ville, parchi e giardini sono visitabili gratuitamente.

La Giornata Nazionale Adsi è l’occasione per riscoprire le bellezze nascoste del nostro Paese. Facendo visita a quei complessi monumentali che insieme costituiscono il più grande museo diffuso d’Italia, non solo sarà possibile godere di un patrimonio artistico e culturale troppo spesso ignorato, ma anche cogliere l’immenso valore sociale ed economico che la rete di dimore storiche rappresenta. Esse costituiscono infatti un perno fondamentale per le economie dei borghi in cui si trovano. Il 54% di tali immobili, infatti, è situato in piccoli comuni con una popolazione inferiore a 20.000 abitanti e, nel 26% dei casi, addirittura sotto i 5.000 residenti. Per questo motivo la Giornata Nazionale ADSI rappresenta un’occasione unica per sensibilizzare la società civile e le istituzioni sul ruolo che le dimore storiche ricoprono per il tessuto socio-economico del Paese. La loro presenza sul territorio è infatti fondamentale per moltissime filiere: da quella artigiana, in particolare del restauro, a quella del turismo (che comprende ristorazione, attività ricettive e visita degli immobili), dalla convegnistica alla realizzazione di eventi, dal settore agricolo al mondo vitivinicolo. Molte sono le figure professionali che gravitano intorno ad una dimora, mestieri dal sapere antico – artigiani, restauratori, maestri vetrai – sempre più difficili da reperire. Gli ingressi ad alcune dimore sono a numero limitato ed è necessaria la prenotazione. L’elenco suddiviso per province e le modalità di accesso sono indicate sul sito dell’Associazione Dimore Storiche Italiane. Le aperture in Toscana Ad Arezzo e provincia sarà aperto il Castello di Gargonza a Monte San Savino; il Castello di Montecchio Vesponi, località Montecchio, Castiglion Fiorentino; Castello di Montozzi, località Castello di Montozzi Pergine Valdarno, Laterina; Palazzo Bourbon Del Monte Aboca Museum, Sansepolcro; Val Romana località Sargiano; Villa Il Cicaleto a Olmo; Villa Sant’Agnese a Castiglion Fiorentino; Castelletto di Montebenichi località Montebenichi, Bucine; Tenuta di Frassineto, località Frassineto; Castello dei Conti Guidi di Castel San Niccolò, Strada in Casentino; Casa Museo Ivan Bruschi. A Firenze aperte la Villa Medicea Lorenese del Poggio Imperiale; Giardino San Francesco di Paola; Palazzo Antinori di Brindisi Aldobrandini; Palazzo Frescobaldi; Terrazza Antica Torre di via Tornabuoni; Palazzo Bartolini Salimbeni; Giardino e Palazzo Rosselli del Turco; Palazzo Antinori; Palazzo Gondi; Palazzo Capponi alle Rovinate; Palazzo Malenchini; Fondazione Mello; Palazzo Leopardi; Palazzo Ximenes Panciatichi; Palazzo Pucci; Palazzo dei Pittori; Villa Tornabuoni Lemmi; Villa Le Pergole; Giardino Torrigiani; Giardino di Palazzo Wagnière-Fontana Elliott; Fondazione Primo Conti a Fiesole; Villa di Tizzano a Bagno a Ripoli; Villa i Collazzi a Scandicci, Castello Il Palagio a San Casciano Val di Pesa, Villa Calcinaia a Greve in Chianti, Cantina storica della Fattoria Pasolini dall’Onda a Barberino Tavarnelle, Parco Mediceo di Pratolino, Castello di Barberino di Mugello, Villa Corsini – Le Mozzete a Scarperia e San Piero a Sieve, Castello del Trebbio, Palazzo Vicari a Scarperia e San Piero a Sieve, Villa di Bivigliano a Vaglia, Castello del Trebbio a Santa Brigida, Castello di Nipozzano a Pelago a Pontassieve, Villa Bossi, Convento e Santuario di Monte Senario a Vaglia. In provincia di Grosseto aperti Villa La Ferriera, strada Chiarone 9, località Pescia Fiorentina, Capalbio. A Livorno e provincia aperti il Castello di Populonia a Piombino, la Casa Carducci a Castagneto Carducci, Villa Graziani a Rosignano Marittimo e Casa Francesco Domenico Guerrazzi a San Pietro in Palazzi Cecina. A Lucca e provincia aperti il Complesso Conventuale di San Francesco, Giardino di Palazzo Massoni, Villa Maria Teresa, Villa Mansi, Villa Gambaro a Petrognano, Villa Torrigiani di Camigliano, Fondazione Ricci – Villa Caproni, Casa Museo Giovanni Pascoli, Villa Borbone a Viareggio, Opificio La Brilla, Villa Orlando a Torre del Lago. Aperti a Massa Carrara e Lunigiana, Abbazia e Museo di San Caprasio, Fortezza della Brunella, Castello di Pallerone, Castello di Filattiera ex Malaspina, Chiesa della Misericordia, Palazzo Fantoni Bononi, Convento del Carmine, Biblioteca civica Abate “Emanuele Gerini”, Museo di San Giovanni degli Agostiniani, Oratorio di San Carlo, Castello dell’Aquila, Castello Malaspina di Terrarossa, Museo Casa di Dante, Palazzo Malaspina, Castello del Piagnaro , Villa La Cartiera , Villa Pavesi Negri, Castello di Malgrate, Castello di Malnido , Museo Etnografico .

A Pisa e provincia aperti il Giardino Garzella, Badia di Morrona, Giardino Venerosi Pesciolini, Villa Gherardi del Testa , Villa Alta, Villa di Corliano , Palazzo Biondi Bartolini, Castello Ginori di Querceto. A Pistoia aperte Villa Amalia a Borgo a Buggiano e Fattoria di Celle a Santomato di Pistoia. A Prato e provincia aperti Casa Studio Quinto Martini a Carmignano, Museo della Badia di Vaiano – Casa Agnolo Firenzuola a Vaiano. A Siena e provincia aperti Castello di Belcaro, Villa il Pavone, Villa Vicobello, Castello di Grotti, Castello di San Fabiano, Villa di Curiano, Castello di Fonterutoli, Palazzo Bianciardi, Convento San Bartolomeo Piancastagnaio, Casa dell’Abate Naldi, Castello di Contignano, Castello di Celsa, Villa Marselli a Montefollonico, Villa di Geggiano, Castello Villa Torre, Villa di Poggiano, Castello di Brolio, Borgo e Villa Monte Sante Marie. Tutte le aperture e le iniziative sono consultabili al link: https://adsitoscananews.info/2023/04/27/giornata-nazionale-2023-le-dimore-storiche-toscane-che-aprono-il-21-maggio/.

L’iniziativa, un’immersione nella storia che rende il nostro Paese unico, si svolge in collaborazione con l’Associazione Nazionale Case della Memoria, l’Associazione culturale Città Nascosta, L’Associazione Ville Borbone, l’Associazione Ville e Palazzi Lucchesi, la Federazione Italiana Amici dei Musei (Fidam) e Federmatrimoni ed Eventi Privati (Federmep), ha ricevuto il patrocinio di Enit– Agenzia Nazionale del Turismo, della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco e del Ministero della Cultura oltre che della Città Metropolitana di Firenze, Provincia di Arezzo, Provincia di Livorno, Provincia di Lucca, Provincia di Massa Carrara, Provincia di Pisa, Provincia di Siena, Comune di Firenze, Comune di Fivizzano, Comune di Grosseto, Comune di Lucca, Comune di Pisa, Comune di Pistoia, Comune di Siena, Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, Unione Montana dei Comuni del Mugello, Comune di Castagneto Carducci, Unione Comuni della Lunigiana. L’evento è realizzato con il sostegno di Fondazione CR Firenze, Generali - Agenzia Generali di Empoli Iacopo Speranza e Poste Italiane. Media partner dell’evento sono il Tgr e Rai Pubblica Utilità.

