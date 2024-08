Staccano la corrente e tentano il furto nel buio. Il gatto di casa mette in fuga i ladri

Firenze, 21 agosto 2024 - Hanno prima staccato l'interruttore della luce e poi, quando la proprietaria è uscita per ripristinare l'energia, si sono intrufolati all'interno dell'appartamento dal quale però sono usciti a mani vuote. A vestire i panni dell'eroe il gatto Nandi che con il suo miagolio ha messo in fuga due ladri sventando il furto.

E' successo in via Coluccio Salutati, a due passi da piazza Ferrucci, in una piccola palazzina di soli due appartamenti. Secondo quanto raccontato, sabato intorno alle 23, ignoti dopo aver forzato il portoncino di ingresso condominiale hanno fatto saltare la luce facendo pensare a un’anomalia nel contatore e si sono introdotti nella casa della proprietaria nel frattempo uscita per andare a controllare cosa fosse successo.

"Stavo vedendo la tv quando all'improvviso si è spento tutto. Io vivo al piano terra rialzato, gli allacci sono a pochi gradini dal mio uscio. Quindi sono uscita senza chiudere la porta dietro di me. Ho riattaccato la corrente e ho sentito il mio gatto miagolare. Quando sono entrata non c'era più nessuno la ma la porta finestra che dà sul giardino era spalancata" racconta la proprietaria Fatima Dehestany. Una volta dentro l'appartamento, il suo micio l'ha accompagnata verso il balcone ma a quel punto Fatima, preoccupata, ha chiuso tutte le doppie vetrate. Poi ha messo in guardia i suoi vicini del nuovo tentativo di truffa. "La certezza definitiva che qualcuno si fosse intrufolato all'interno del mio appartamento l'ho avuta la mattina dopo - conclude -. Stavo andando a lavoro quando ho visto i segni dell'effrazione sul portone del palazzo. E' assurdo tutto questo. Tornare a dormire tranquilli sarà dura".