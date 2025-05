Firenze: stop alle sigarette anche a fermate di bus e tramvia. Unanimità sulla mozione M5S

Firenze, 14 maggio 2025 – Stop alle sigarette a Firenze anche alle fermate degli autobus e del tram, nei cimiteri e nelle aree cani. La commissione Politiche sociali e sanità di Palazzo Vecchio approva all'unanimità la mozione del Movimento 5 stelle che, parallelamente, chiede anche di individuare spazi dedicati ai fumatori.

"Dal 2014 a oggi il Comune ha approvato numerosi atti in cui è stata chiesta l'applicazione del divieto di fumo nei luoghi pubblici e di aggregazione, come le aree gioco per bambini, gli impianti sportivi all'aperto compresi gli spalti, le tribune, le panchine", ricorda il capogruppo del M5S, Lorenzo Masi. "Con questo atto – aggiunge, – chiediamo l'attuazione di queste misure e invitiamo l'amministrazione a valutare la possibilità di introdurre il divieto di fumo anche alle fermate dei trasporti pubblici, nei cimiteri e nelle aree cani". La mozione, inoltre, invita il Comune a "realizzare appositi spazi riservati ai fumatori".