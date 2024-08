Gatto eroe sventa il furto, ma attenzione al trucco della corrente. Ecco come agiscono i ladri

Firenze, 21 agosto 2024 – La luce se va all’improvviso, il proprietario di casa esce per verificare il contatore e nel frattempo i ladri entrano. Il trucco è abbastanza vecchio, ma il metodo è collaudato e funziona. Anche perché un salto di corrente può capitare in qualsiasi momento. Questo deve aver pensato anche la signora fiorentina a cui, sabato scorso, hanno tentato di rubare in casa.

A sventare il furto è stato il gatto Nandi. Mentre la donna era uscita per recarsi al contatore due malviventi si sono intrufolati all’interno dell’abitazione per rubare, ma il micio, con il suo miagolio, è riuscito a metterlo in fuga.

"Stavo vedendo la tv quando all'improvviso si è spento tutto. Io vivo al piano terra rialzato, gli allacci sono a pochi gradini dal mio uscio. Quindi sono uscita senza chiudere la porta dietro di me. Ho riattaccato la corrente e ho sentito il mio gatto miagolare. Quando sono entrata non c'era più nessuno la ma la porta finestra che dà sul giardino era spalancata", racconta la donna.

E’ proprio su questo che fanno leva i ladri: il fatto che il proprietario di casa non chiuda la porta. Il consiglio delle forze dell’ordine, quindi, è tanto semplice quanto efficace. Nel momento in cui dovesse saltare la corrente all’improvviso non è detto che sia colpa di un malvivente, ma nel dubbio, una volta usciti di casa, conviene sempre chiudere la porta. Meglio se a chiave.