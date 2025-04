Comitati in assemblea il 6 aprile contro parco eolico in Mugello

Vicchio (Firenze), 5 aprile 2025 - Domenica 6 aprile il Comitato Tutela Crinale Mugellano Crinali Liberi e la Coalizione Ambientale Tess (Transizione Energetica Senza Speculazione) terranno a Corella di Dicomano (Firenze) in un agriturismo un'assemblea sul tema "L'alternativa all'eolico industriale sui crinali c'è!" contro il Progetto eolico Monte Giogo di Villore Corella. Nel dibatitto saranno esposte le alternative per realizzare "una transizione ecologica reale ed efficace". Saranno approfonditi "tutti i motivi per interrompere un'opera sbagliata, a cui da subito le Sovrintendenze e il Parco Nazionale hanno dato parere contrario, che necessita di continue varianti sul Progetto iniziale e sta evidenziando tutti i danni alla Sentieristica nazionale ed europea oltre che al patrimonio arboreo e agli ecosistemi naturali, che per essere ai confini del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, dovrebbero solo essere tutelati e protetti per preservare e conservare gli habitat di specie protette e l'alta concentrazione di biodiversità esistente". I Comitati evidenziano che la recente alluvione di metà marzo in Mugello ha aperto frane ovunque, compresi Vicchio e le frazioni di Villore e Corella interessate ai lavori per l'impianto industriale eolico, "con la zona industriale allagata e la strada tra Villore e Corella completamente interrotta mentre fenomeni franosi si ravvisano anche sulla viabilità da San Bavello a Corella chiusa al traffico per alcuni giorni". E' questo "altro e alto elemento di criticità rispetto alla deforestazione, allo sbancamento e cementificazione dei crinali all'apertura di strade sui versanti boscati e ripidi dell'Appennino".