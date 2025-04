Counseling Point, nasce il nuovo punto di ascolto gratuito di InformaDonna

Firenze, 5 aprile 2025 - Nasce a Firenze il Counseling Point, un nuovo punto di ascolto gratuito su appuntamento alla Casa delle Donne di via delle Vecchie Carceri 8 a Firenze, grazie alla collaborazione tra InformaDonna e la Professional Counseling School. “Il Counseling Point è il nuovo servizio che ad un anno dalla nascita della Casa delle Donne va ad affiancare un’offerta già molto ricca in questa struttura così preziosa per tutta la città – dice l’assessora alle Pari Opportunità e ai Diritti Benedetta Albanese – dietro iniziative come questa, che non devono mai essere date per scontate, c’è il lavoro, l’impegno, l’entusiasmo e la capacità di fare squadra di tutte noi”. Il counseling alla Casa delle Donne è un percorso di massimo 12 incontri di 50 minuti, su appuntamento, per dare risposte a chi sta attraversando momenti di difficoltà in ambito personale o professionale, a chi ha bisogno di dedicarsi uno spazio di ascolto e supporto, a chi affronta disagi familiari, relazionali, lavorativi o scolastici che causano malessere, a chi ha necessità di ritagliarsi del tempo per comprendersi meglio e per rafforzare le proprie risorse, a chi ha bisogno di imparare a gestire lo stress e migliorare la capacità di comunicare con gli altri, a chi sta cercando uno spazio sicuro per esplorare le proprie emozioni e trovare strategie per gestirle. Il Counseling Point non fornisce diagnosi o prognosi, non prevede uso di farmaci né dà rimedi clinici, non prevede test o valutazioni, bensì favorisce un approccio positivo alle difficoltà, facilita la capacità di scelta e cambiamento, aiuta a comunicare meglio e a relazionarsi con gli altri, potenzia i punti di forza personali.