Il Piano del verde si presenta alla città

Firenze, 5 aprile 2025 - Iris, il Piano del Verde e degli Spazi Aperti si presenta alla città. E comincia il suo tour martedì 8 aprile in Sala d’Arme a Palazzo Vecchio con una mattinata di approfondimenti sul piano del Verde che renderà Firenze sempre più green. Di fronte agli studenti dell’Istituto Agrario di Firenze, scienziati, esperti, attivisti per il clima e architetti si alterneranno per spiegare, valutare, conoscere e approfondire il Piano del Verde. L’incontro partirà alle 9.30 con l’intervento della vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani, seguito da quello di Alberto Giuntoli, coordinatore tecnico scientifico del Piano del Verde. La parola poi passerà dell’attivista per il clima e content creator Sofia Pasotto, seguito dalle due architette Studio del Paesaggio Memoscape Elena Moretti e Claudia Mezzapesa e da Michela Bello, studentessa dell’istituto Agrario Firenze. Prenderà poi la parola Stefano Mancuso, divulgatore scientifico e professore ordinario dell’università di Firenze. Per l’occasione nel cortile dell’anagrafe a Palazzo Vecchio verrà inaugurato in via sperimentale un piccolo bosco urbano. Concluderà la presentazione, moderata dal giornalista Giovanni Carta, la sindaca Sara Funaro. “Con questa mattinata – ha detto la vicesindaca Paola Galgani – iniziamo il tour in città fra ordini professionali, scuole, università, associazioni per raccontare a fiorentini e fiorentine come il Piano del Verde e degli Spazi Aperti cambierà il volto di Firenze rendendo la nostra città capace di adattarsi ai cambiamenti climatici e mitigandone gli effetti. Vogliamo spiegare a tutte e tutti come Firenze, fra le prime in Italia, ha una serie di strategie congiunte che si ispirano al principio 3-30-300: 3 alberi visibili da ogni finestra, il 30% di copertura verde e 300 metri al massimo tra casa e lo spazio verde più vicino. La città cambierà volto, e saremo in grado di sopportare meglio i cambiamenti climatici che sono sotto gli occhi di tutti”. “Ringrazio il professor Mancuso, le architette Moretti e Mezzapesa, il professor Giuntoli, gli studenti e gli attivisti che parteciperanno con noi a questo primo incontro. E ringrazio anche i nostri uffici che stanno lavorando già per rendere operativo questo grande progetto green” ha concluso Galgani.