Ok alle linee di indirizzo per i progetti educativi in scuole de Le Chiavi della Città

Firenze, 5 aprile 2025 - “Cittadini si cresce”, “Innovazione e cittadinanza”, “Tra crescita e consapevolezza”, “Tra arte e natura”, “Arti come linguaggio”: sono questi i macrotemi che fanno da base alle linee di indirizzo approvate dalla Giunta comunale per il programma 2026/2027 dei progetti educativi nelle scuole cittadine “Le Chiavi della Città”, che già quest’anno conta 638 progetti educativi, 68 dei quali proposti per la prima volta, e 20 rassegne teatrali per 96 spettacoli. “Le iniziali dei macrotemi danno vita alla parola 'Città’, e non è un caso - fa notare l’assessora all’educazione Benedetta Albanese -. Le linee di indirizzo per il prossimo anno sono state tracciate dopo un importantissimo percorso di partecipazione e lavoro di ascolto che abbiamo chiamato la ‘Bussola’, che ha visto il coinvolgimento diretto di oltre 600 operatori del settore educativo e sociale, dirigenti scolastici, educatori, educatrici, esperti e professionisti che propongono progetti educativi, nonché Presidenti di quartiere e insegnanti di ogni ordine e grado, che quotidianamente si confrontano con le difficoltà e le opportunità del contesto scolastico”. “L’obiettivo – prosegue – è intercettare nuovi bisogni e offrire nuove chiavi di lettura; lo strumento sono progetti formativi ed educativi che arricchiscano e siano complementari alla didattica sui temi più emergenti. Ad esempio la necessità di affrontare la sfida digitale, con i suoi rischi e le opportunità”. Partendo da un’analisi effettuata su oltre 400 questionari somministrati a dirigenti scolastici, insegnanti e operatori del terzo settore, il confronto è poi proseguito attraverso tavoli di discussione durante “La Bussola verso Le Chiavi della Città del domani”, una giornata di confronto all’Istituto degli Innocenti che ha permesso di approfondire, con oltre 300 iscritti, le questioni specifiche e trasversali legate a ciascuna area tematica, favorendo il dialogo tra i diversi attori e consentendo una riflessione comune sui temi emergenti. “Questo approccio ha garantito una visione completa e sfaccettata delle necessità, delle criticità e delle opportunità, fornendo una base per la definizione delle nuove linee di indirizzo”, ha detto ancora l’assessora Albanese, “e ha permesso di raccogliere un’ampia gamma di opinioni, suggerimenti, esigenze e osservazioni, che hanno contribuito a delineare un quadro completo delle priorità educative per il futuro”. Un ulteriore contributo all’analisi delle necessità del territorio è pervenuto dai Presidenti di Quartiere che, oltre a partecipare ai tavoli di ascolto, hanno fornito degli ulteriori suggerimenti utili alla stesura delle presenti linee di indirizzo. A seguito di quanto emerso dai questionari, dai tavoli di confronto e dalle volontà dell’Amministrazione Comunale, sono state definite le indicazioni per la progettazione dei prossimi progetti educativi e formativi offerti alle scuole del territorio dal Comune di Firenze nelle 5 seguenti macroaree: “Cittadini si cresce: costruire la Bussola civica per cittadini attivi e consapevoli”; “Innovazione e cittadinanza: e una bussola Steam per cittadini digitali”; “Tra crescita e consapevolezza: una bussola per il benessere”; “Tra arte e natura: una bussola per l'esplorazione creativa e consapevole”; “Arti come linguaggio: un ponte tra emozioni, relazioni e creatività. Per agevolare l’offerta da parte dei soggetti proponenti i progetti educativi e formativi e la ricerca dei percorsi da parte dei docenti, le 5 macroaree sono state articolate in 14 tematiche specifiche: Educazione Civica; Promozione del benessere; Educare all’Incontro: identità, affettività, inclusione; Natura, Biodiversità e Sviluppo sostenibile; Cittadinanza digitale; Steam per tutti: Scienze, Tecnologia; Tradizioni popolari fiorentine ed eventi celebrativi; Patrimonio culturale: il Museo come educazione trasversale; Comunicare attraverso l’Arte: Musica, Teatro, Danza e Audiovisivo; Leggere il mondo; L’artigianato e i mestieri d’arte; Educazione all’imprenditorialità; Il Cartellone; Giornate di studio e percorsi formativi per docenti. “I progetti delle Chiavi della Città sono promossi e organizzati per il Comune di Firenze dal nostro assessorato con collaborazioni importantissime, tra cui fondamentale quella con la Fondazione Cr Firenze – conclude Albanese - che sostiene la comunicazione esterna e partecipa alla progettazione e alla realizzazione di moltissimi percorsi educativi particolarmente richiesti dalle scuole del territorio”.