Frankenstein Junior torna al cinema in versione restaurata per tre notti

Una scena del film

Firenze, 14 febbraio 2023 - Frankenstein Junior, una delle commedie più famose e divertenti della storia del cinema, che unisce l’ironia a un’avventura dai connotati horror, torna al cinema in versione restaurata.

Per chi vuole rivedere questo classico senza tempo, o per le nuove generazioni che sono nate dopo l’uscita al cinema del film di Mel Brooks e desiderano scoprirlo per la prima volta, oggi è possibile tornare a gustarsi il celebre film sul grande schermo.

Accadrà con ‘Frankenstein Junior Night al cinema’ per tre serate evento grazie all’iniziativa di Nexo Digital, in collaborazione con Radio Deejay e MyMovies.it, che distribuisce la pellicola in versione restaurata digitalizzata nei cinema italiani.

Appuntamento dal 27 febbraio al 1 marzo nelle sale italiane con tre notti di festeggiamenti, in attesa del compleanno a cifra tonda della famosa pellicola in bianco e nero di Mel Brooks, col doppiaggio di Oreste Lionello, che si appresta a celebrare il 50esimo anniversario dell’opera del 1974. L’invito è a presentarsi al cinema vestiti come i protagonisti del film, con tanto di gobbe e candelabri, e nelle apposite postazioni sarà anche possibile scattarsi selfie ricorso accanto ai cartelloni celebrativi.



In Toscana il film sarà proiettato ad Arezzo al cinema Eden e all’Uci Cinemas, a Campi Bisenzio all’Uci Cinemas, a Certaldo al cinema Boccaccio, a Firenze al Portico, The Space e Uci Cinemas, a Grosseto a The Space e Aurelia Antica, a Livorno a La Gran Guardia e i 4 Mori, a Pisa all’Odeon, a Pistoia al Roma, a Poggibonsi al Garibaldi, a Pontremoli al Manzoni, a Prato al Centro Pecci, al Garibaldi e all’Omnia Center, a Sinalunga all’Uci Cinemas, a Viareggio al Centrale e a Volterra al Centrale.



Il film racconta la storia del dottor Frederick Frankenstein, discendente del famoso barone Victor, che dopo aver ereditato un castello di famiglia in Transilvania, decide di trasferirsi lì e di andarci a vivere. Ha un’idea in testa, quella di ricreare l’esperimento che suo nonno aveva già tentato, ossia riuscire a creare un uomo assemblando i pezzi di alcuni cadaveri. Ma centrerà l’obiettivo e riuscirà nell’impresa?



Quel che è certo è che questa iniziativa che riporta al cinema una pietra miliare tra i capolavori comici, per la gioia di cinefili e appassionati ma non solo, corre già sui social. E con l’hashtag #FrankensteinJuniorNight si può anche invitare le persone a gareggiare in una challenge che risulta legata sia al film che ai vari interpreti della pellicola. In pratica ci si può sfidare nel mettere in scena i passaggi più famosi della pellicola calandosi nei vari personaggi, imitando cioè Cloris Leachman nei panni della terribile Frau Blucher, Gene Wilder che interpreta il Dottor Frankenstein, Madeline Kahn che veste i panni della sua amata Elizabeth, e ovviamente la creatura mostro interpretata da Peter Boyle, e Marty Feldman che si cala nelle vesti del gobbo Igor con battute diventate cult e i caratteristici occhi fuori dalle orbite.





Maurizio Costanzo