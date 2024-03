Firenze si illumina di lilla per la giornata contro i disturbi alimentari

Firenze, 15 marzo 2024 – Oggi, 15 marzo, ricorre la Giornata del Fiocchetto Lilla sui disturbi dell’alimentazione. L’obiettivo di questa giornata è sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema dei disturbi del comportamento alimentare, offrendo speranza a coloro che stanno lottando contro questi disturbi come anoressia, bulimia, binge eating, obesità. Due porte storiche della città oggi dalle 18,50 si illumineranno di lilla: Porta alla Croce e Porta a Prato. Così l’associazione Il Lumicino e Firenze celebrano questa giornata. “Nel mese di marzo potrai effettuare colloqui informativi gratuiti, previo appuntamento, con i nostri psicologi, psicoterapeuti, nutrizionisti e psichiatri. Per info colloqui gratuiti: WhatsApp: +39 3804779867 E-mail: [email protected]. Il 15 Marzo #coloriamocidililla tutti insieme. Mandateci i vostri contributi lilla, li pubblicheremo IG: @associazioneillumicino”. L'iniziativa della Giornata del Fiocchetto Lilla parte da un padre, Stefano Tavilla, che ha perso la figlia Giulia a soli 17 anni per bulimia (in lista d'attesa per ricovero in una struttura) e ricorre il 15 marzo, proprio nel giorno della sua scomparsa. Nel 2018, la Giornata è stata sancita dalla Presidenza del Consiglio e il 15 marzo è riconosciuto istituzionalmente come Giornata nazionale contro i Dca. Tante le iniziative in programma per l'edizione di quest’anno: convegni, monumenti illuminati di lilla e visite gratuite. In Italia sono circa 3,5 milioni i giovani che soffrono di Dca (disturbi del comportamento alimentare), un fenomeno spesso sottovalutato sia da chi ne soffre che dai familiari. Con una tendenza negli ultimi anni ad esordire sempre più precocemente, purtroppo Dca si possono manifestare a tutte le età. Attualmente rappresentano un importante problema di salute pubblica. L'insorgenza precoce, interferendo con un sano processo evolutivo sia biologico che psicologico, si associa a conseguenze molto più gravi sul corpo e sulla mente. Data la loro complessità, l'intervento precoce riveste un'importanza particolare ed è essenziale una grande collaborazione tra varie figure professionali. Idisturbi del comportamento alimentare (Dca), dall'anoressia alla bulimia, colpiscono sempre prima, tanto che nei centri si segnalano casi di esordio addirittura a 6-7 anni. Un disagio profondo e complesso quello che porta ai Dca, le cui cause sono sia sociali sia legate al vissuto personale. Maurizio Costanzo