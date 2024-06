Firenze Rocks: oggi è il grande giorno. Si parte con gli Avenged Sevenfold

Firenze, 13 giugno 2024 - Oggi prende il via l'edizione 2024 di Firenze Rocks con i cancelli aperti dalle 15, uno dei maggiori festival rock italiani, prodotto da Live Nation, che vede in questa prima serata gli Avenged Sevenfold salire sul palco della Visarno Arena di Firenze. Un attesissimo ritorno dopo sei anni dalla loro ultima esibizione in Italia, proprio sul palco della Visarno Arena, per trasmettere nuovamente ai propri fan l'energia e la potenza sonora che li rappresenta. La data a Firenze Rocks sarà l'unica tappa nel nostro Paese. I Bowling for Soup, la band punk rock più acclamata del Texas, con milioni di stream e nominata ai Grammy, che si sono distinti per la capacità di adattarsi ai tempi. Partendo dalle loro umili origini, hanno attraversato l'esperienza di una grande etichetta discografica per molti anni (Jive Records) prima di godere di successo indipendente con la propria etichetta per oltre un decennio.

Nella seconda giornata, sabato 15 giugno, gli headliner invece saranno i Tool, la storica band americana avanguardia del progressive metal protagonista rinomati per le loro esibizioni dal vivo, caratterizzate da una produzione visiva sofisticata che integra elementi di arte, video e luci, creando esperienze multisensoriali che vanno oltre il semplice concerto. La band ha scelto di fare ritorno a Firenze Rocks dopo cinque anni di assenza dal nostro paese, promettendo di regalare ai fan un'esperienza straordinaria e memorabile. I The Struts, gruppo rock britannico che si è guadagnato una reputazione globale come gruppo imperdibile dal vivo. Irrompendo sulla scena con Could Have Been Me, da allora hanno pubblicato tre album (che comprendono collaborazioni con personaggi di spicco come Robbie Williams, Kesha, Tom Morello e Joe Elliott e Phil Collen dei Def Leppard) ottenendo più di 850 milioni di streaming on-demand e registrando il tutto esaurito in tutto il mondo. I dEUS, la rinomata rock band belga dal sound elegante e inconfondibile, conosciuta per il loro stile musicale eclettico che combina elementi di rock alternativo, indie rock, art rock e influenze sperimentali. Negli anni hanno ulteriormente consolidato la loro reputazione grazie alla capacità di mescolare melodie accattivanti con arrangiamenti complessi e testi profondi e per le loro performance dal vivo coinvolgenti e dinamiche.

E infine i Night Verses. La band californiana, dotata di una grandissima capacità creativa, è rinomata per aver sconvolto le regole del progressive metal. I Night Verses sono ottimi esecutori dal vivo, hanno galvanizzato gli ascoltatori fondendo prog, alt-metal, post-rock ed elettronica ambient. Numerose iniziative previste nell'Area Village dove sarà possibile partecipare a molteplici attività di intrattenimento e svago in un parco di 6.000 mq, attrezzato con numerosi punti food & beverage, per immergersi a pieno nell'atmosfera del Festival.