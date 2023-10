Firenze, due pelletterie in sciopero: "Decine di lavoratori a rischio"

Firenze, 11 ottobre 2023 - Sciopero per l'intera giornata di giovedì 12 ottobre nelle aziende fiorentine aziende fiorentine Eurotaglio e Z Production, due pelletterie che lavorano in appalto nella filiera Montblanc, brand del lusso di proprietà della Richemont Holding Spa. L'iniziativa è indetta dal sindacato Si Cobas di Firenze e Prato, che parla di «rischio imminente per decine di lavoratori» delle due aziende, a causa di un calo dei volumi di produzione.

I Si Cobas hanno organizzato per la mattinata di giovedì 12 ottobre un'iniziativa di protesta davanti ai cancelli dello stabilimento di Z Production in via Gattinella, a pochi metri dal magazzino di Mondo Convenienza. La protesta si sposterà a mezzogiorno davanti allo store Montblanc in via Tornabuoni a Firenze, per una conferenza stampa dove verrà illustrata la situazione e le richieste dei lavoratori al brand.

