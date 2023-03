Firenze, imbrattamento di Palazzo Vecchio: perquisite le abitazioni dei due attivisti

Il sindaco Nardella blocca uno degli attivisti che hanno imbrattato Palazzo Vecchio

“Imbratteremo ancora. La reazione del sindaco? Non me l’aspettavo. Vorrei incontrarlo”

Firenze, 27 marzo 2023 – Improvviso sviluppo investigativo, stamani (27 marzo), nella vicenda dell'imbrattamento di Palazzo Vecchio il 17 marzo da parte di attivisti di Ultima Generazione che da tempo colorano facciate di palazzi importanti (in precedenza anche la sede del Consiglio regionale in via Cavour) per richiamare l'attenzione sulle tematiche ambientaliste. Personale della Digos della Questura di Firenze - che opera congiuntamente alla Polizia Municipale - ha perquisito le abitazioni di due attività di 18 e 25 anni, ed eventuali altri locali nelle loro disponibilità.

Le perquisizioni a Empoli e nella provincia di Lucca, effettuate su delega del pm Solinas, con sequestro di materiale propagandistico e volantini. Si procede per la ipotesi di danneggiamento, aggravata davvero reso il bene artistico non fruibile a turisti e passanti per il tempo necessario a ripulire la facciata del palazzo della Signoria e ripristinare lo stato dell'arte. g.sp.