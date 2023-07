Firenze ha un nuovo ecocompattatore per il recupero e riciclo delle bottiglie di plastica

Firenze, 26 luglio 2023- È stato inaugurato questa mattina al Coop.fi di Ponte a Greve, a Firenze, l’ecocompattatore per la raccolta di bottiglie in Pet conferite dai consumatori, alla presenza di Andrea Giorgio, Assessore all’Ambiente e transizione ecologica del Comune di Firenze e di Claudio Vanni, Responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze, Eleonora Ferrigno, Consigliera Quartiere 4 Comune di Firenze, di Cristina Zocchi, Presidente Sezione soci Coop Firenze sud ovest.

Anche grazie alla stretta collaborazione con il Comune di Firenze e Coripet, questo è il terzo ecocompattatore installato in un Coop.fi fiorentino, dopo quelli attivati a giugno e luglio presso il Centro Gavinana e il Coop.fi di via Carlo del Prete. All’installazione di questa mattina, ne seguiranno altre nei prossimi mesi, con l’obiettivo di fornire a soci e consumatori un servizio molto apprezzato, che stimola comportamenti virtuosi, contrasta l’abbandono dei rifiuti e consente di innescare un processo di economia circolare per dare alle bottiglie di plastica a una seconda vita.

Gli ecocompattatori sono macchinari dove i cittadini possono consegnare le bottiglie in Pet che hanno contenuto liquidi alimentari. Il ciclo virtuoso inizia da qui, con il conferimento delle bottiglie nel compattatore – dove vengono ridotte in cubetti di plastica – e continua poi in un impianto di lavorazione dove questo materiale, con una logica bottle to bottle, viene interamente riciclato e avrà una seconda vita come nuove bottiglie. Un progetto importante, che porta vantaggi all’ambiente e stimola la cultura del riciclo, anche attraverso meccanismi premianti come il punto registrato sulla carta socio per ogni bottiglia conferita.

La novità fa il paio con l’altra soluzione verde delle colonnine di ricarica delle auto elettriche installate presso il Coop.fi di Ponte a Greve e, stando ai numeri, molto apprezzate da soci e clienti. Nel solo Coop.fi di Ponte a Greve, infatti, nei primi sei mesi del 2023 sono state fatte 1721 ricariche. Dal 2019 la cooperativa ha installato in totale 120 postazioni di ricarica nei parcheggi di 40 punti vendita della cooperativa, ponendosi così come leva della diffusione delle auto elettriche. I punti di vendita che ospitano le colonnine sono dislocati su tutto il territorio coperto da Unicoop Firenze in Toscana e si trovano in supermercati e centri commerciali posti lungo le principali direttrici viarie della regione: da Firenze ad Arezzo e Siena, lungo la Fi-Pi-Li e l’A11.

In totale, nelle 120 postazioni, da gennaio a fine giugno sono state effettuate in totale circa 33mila ricariche. Quello di Ponte a Greve è l’ottavo ecocompattatore installato nei punti vendita della cooperativa, dopo i primi cinque predisposti tra il 2021 e il 2022 nei Coop.fi di Sesto Fiorentino, Empoli, Poggibonsi, Cascina e San Miniato e i due già installati nei giorni scorsi al Coop.fi di Gavinana e Carlo del Prete.

Nel corso del 2022 gli ecocompattatori installati nei cinque Coop.fi hanno registrato un uso crescente con risultati di raccolta ben al di sopra delle previsioni. Ad oggi, si registra una media giornaliera di 4.500 bottiglie per compattatore, con picchi di raccolta fino a 7.000 al giorno. Un successo, quello della sperimentazione, raggiunto grazie alla tecnologia e ai macchinari brevettati da Coripet, partner del progetto, e indubbiamente grazie al coinvolgimento attivo di migliaia soci e clienti che, bottiglia dopo bottiglia, hanno permesso di raggiungere numeri di conferimento fra i più alti a livello nazionale.

