Firenze, gli Amici dei Musei organizzano ‘Poesie sotto i tabernacoli’

Firenze, 30 maggio 2023 - Gli Amici dei Musei e del Monumenti fiorentini, attraverso il Comitato per il decoro e il restauro dei tabernacoli, organizza ‘Poesie sotto i Tabernacoli’.

Per ora sono quattro gli appuntamenti attraverso i quali il pubblico sarà condotto alla scoperta della bellezza di alcuni tabernacoli. E dopo la spiegazione dello studioso Lorenzo Manzani, i cittadini che lo vorranno potranno declamare delle poesie.

Gli appuntamenti con le opere in San Lorenzo sono: martedì 6 giugno alle 16.30 al tabernacolo di Via Taddea 2, angolo via Ginori. Martedì 13 giugno alle 16.30 al tabernacolo di via Sant’Antonino angolo via Faenza.

Martedì 20 giugno, sempre alle 16.30, un nuovo appuntamento, questa volta presso il tabernacolo di via Faenza 14. Infine martedì 27 giugno appuntamento presso il tabernacolo di via Nazionale Le Fonticine, sempre alle ore 16.30.

La partecipazione è aperta a tutti, con poesie proprie o scelte da autori vari, è gradita la partecipazione da parte di coloro che intendono leggere un testo. “Attraverso questa iniziativa – spiega Marzia Cantini, del Comitato per il decoro e il restauro dei tabernacoli – vogliamo sensibilizzare alla tutela dei tabernacoli e portare alla loro conoscenza. Tanta gente passa davanti senza neppure fare caso a questi beni storico artistici. Ce ne sono un migliaio a Firenze e vanno tutelati perché, a prescindere dal loro messaggio di carattere religioso, rappresentano una caratteristica del nostro territorio. Tutti, di qualunque età, posso partecipare a questa iniziativa, per cui non c’è bisogno di prenotazione”.

L’Associazione Amici dei Musei Fiorentini nasce nel 1965 da una idea del sindaco Piero Bargellini e dell’avvocato Raffaele Torricelli che ne sarà presidente dal 1970 al 1996. L’Associazione, senza scopo di lucro, ha come missione statutaria quella di affiancare ed aiutare le iniziative dei Musei di Firenze e di tutta l’area metropolitana, sia statali che degli enti locali o di Fondazioni pubbliche e private, prestando la propria opera con soci volontari in maniera totalmente gratuita. L’Associazione nasce con il duplice intento di porgere ai propri soci le migliori occasioni di frequentazione con le arti e, contemporaneamente, di operare in funzione della protezione e divulgazione del patrimonio artistico della città di Firenze. Da questi presupposti discendono tutte le varie attività in cui si articola l’Associazione.

Il Comitato per il recupero e il decoro dei tabernacoli vuole recuperare all’attuale tessuto urbano della città la presenza di quelle edicole che furono in passato momento di decorazione e devozione, ma anche di sosta rinfrancante di tanti viandanti stanchi e in cerca di protezione; le pubblicazioni sono indirizzate anch’esse alla scoperta e alla divulgazione di luoghi rimasti in ombra nello scorrere del tempo. Si crea così un importante e utile rapporto con chi ha l’incarico della protezione del nostro diffuso e sempre nuovo patrimonio artistico.

L’Associazione inoltre punta a coinvolgere i giovani con varie iniziative. Come spiega Marzia Cantini: “Stiamo lavorando a degli eventi con le scuole con l’appoggio dell’amministrazione comunale. La vicesindaca e assessora alla cultura Alessia Bettini ha sempre molto apprezzato questo nostro impegno. Come Associazione ci impegniamo a salvaguardare questi beni, che significa anche toglierli dal degrado. Accendere i riflettori sui tabernacoli porta a riqualificare anche ciò che c’è intorno. È anche un esempio di educazione civica. Per questo l’iniziativa è aperta a tutti, grandi e piccoli, esperti, studenti e cittadini”. Informazioni allo 055.203007, [email protected] Maurizio Costanzo