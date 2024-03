Firenze, fanno irruzione nel negozio di ottica con un’auto: colpo da 50mila euro

Firenze, 26 marzo 2024 - Colpo nella notte alla Bottega di Sguardi in via Marconi, a Firenze. Tra lunedì e martedì, nel famoso negozio di ottica, ignoti, dopo aver infranto la vetrata utilizzando come ariete un'autovettura, una 500 rossa, hanno portato via merce per un valore di migliaia di euro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile e la sezione investigazioni scientifiche. Una spaccata in una zona che fino a ora non ha mai avuto grossi problemi.

A dare l’allarme, verso le 3.30, è stata una cittadina. Sono in corso le indagini dei carabinieri per incastrare gli autori e ricostruire la dinamica. Sarebbero stati in quattro i manditi a fare irruzione nel negozio.