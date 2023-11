Firenze, charity shop per i bimbi della Fondazione Ant

Firenze, 8 novembre 2023 - Togliersi uno sfizio, come comprare un abito o un accessorio, e allo stesso tempo fare del bene. Al Luxury & Sample Sales si può grazie a Fondazione Ant. Il 10 novembre dalle 13 alle 19 e l'11 novembre dalle 10.30 alle 18.30 presso la sede Building Heritage Forbes Global Properties con ingresso da via Montebello 17/A si potranno trovare abiti lunghi e corti, accessori, maglioni di cashmere che saranno venduti per raccogliere fondi per il progetto Bimbi in Ant, un servizio gratuito e complementare a quello dell’ospedale (la degenza ospedaliera nelle prime fasi della malattia e in determinate circostanze rimane indispensabile) che consente ai piccoli malati oncologici di ricevere le cure più adeguate ed efficaci restando nel calore della propria casa e godendo dell’affetto familiare.

L'iniziativa, organizzata da Cristina Casamassimi, responsabile dei grandi eventi Ant e e Cinzia Romanelli di Forbes Global Properties che ha messo a disposizione la sede. Tra gli atelier e boutique che hanno deciso di dare il proprio contributo ci sono Simplicity New York, Sure Firenze Misto cashmere di Maria Soderstrom ma ci saranno anche alcuni atelier come ITISME Dress gallery di Olga Tsymbalyuk e aziende specializzate in luxury vintage brands. Il ricavato servirà a finanziare il progetto Bimbi in Ant, il servizio di assistenza domiciliare gratuito gestito da medici, infermieri e psicologi specializzati che va incontro alle necessità del bambino, garantendo al piccolo paziente e ai suoi familiari un sostegno medico professionale e psicologico attivo in ogni momento, se necessario, anche di notte e nei giorni festivi. Il progetto Bimbi in Ant non sostituisce l’indispensabile lavoro d’équipe medica del reparto ospedaliero ma si affianca con un’assistenza complementare e a domicilio, riducendo i frequenti ricoveri e le visite ambulatoriali.