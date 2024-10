Firenze, accoltella il figlio minorenne a un braccio: arrestato

Firenze, 17 ottobre 2024 - Accoltella il figlio minorenne a seguito di una lite ma viene bloccato dagli agenti. Ieri mattina la Polizia ha arrestato in zona Firenze Sud un 58enne di origine straniera con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

Secondo quanto ricostruito dalle volanti di via Zara, l’uomo (accusato nella circostanza anche del reato di lesioni aggravate), intorno alle 8, avrebbe avuto una violenta lite dai contorni non meglio precisati con il figlio minorenne, nel corso della quale il giovane sarebbe stato accoltellato dal padre ad un braccio. L’episodio in questione, avvenuto di fronte anche ai fratellini della vittima, non sarebbe il primo subito dal minore, che già lo scorso anno, sempre a seguito di una lite, avrebbe riportato altre importanti lesioni con significative ripercussioni fisiche.

Sulla base di quanto appreso per la prima volta ieri dalle forze di polizia, l’intero nucleo familiare dell’indagato composto, oltre che dalla compagna e dal giovane rimasto ferito, anche da altri figli minorenni della coppia, sarebbe stato vittima da tempo di ripetute vessazioni da parte dell’uomo, sia fisiche, ovvero aggressione a mani nude e talvolta con lancio di vari oggetti (anche di vetro) nonché verbali, con esplicite minacce di morte.

Dopo l’ennesimo episodio di violenza di ieri, a seguito del quale è intervenuto immediatamente anche il 118, il responsabile è stato fermato dagli agenti nei pressi dell’abitazione teatro della vicenda e accompagnato al carcere fiorentino di Sollicciano.