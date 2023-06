Firenze, a grande richiesta torna la Notte al Museo di Palazzo Vecchio per i bambini

Firenze, 7 giugno 2023 – Per salutare l’anno scolastico (e dare il benvenuto al prossimo) tornano due iniziative molto amate dalle famiglie con bambini. Anche quest’anno la Notte al Museo – organizzata a maggio, durante l’edizione 2023 di Firenze dei Bambini - è stato un successo, e anche quest’anno le richieste sono state molte più dei posti che è stato possibile offrire alle famiglie, registrando il tutto esaurito in pochi minuti dall’apertura delle prenotazioni.

Per questo il Comune di Firenze e Mus.e hanno deciso di mettere in calendario due nuove date, la sera di sabato 10 giugno, a conclusione dell’anno scolastico 2022/2023 e il 6 ottobre, all’inizio dell’autunno, per dare due chance in più alle famiglie desiderose di prendere parte a questa straordinaria esperienza.

L’iniziativa, gratuita e fino a esaurimento dei posti disponibili, è aperta a 40 coppie formate da un bambino con più di 6 anni d’età accompagnato da un adulto.

L’esperienza by night tra le sale monumentali e gli spazi suggestivi del Palazzo si suddivide in una prima parte durante la quale bambini e genitori svolgono un’attività lungo il percorso museale, eccezionalmente riservato a loro, per poi ritrovarsi tutti nel Salone dei Cinquecento dove viene trascorsa la notte tra sacchi a pelo e giacigli approntati dai partecipanti, sotto “il cielo dorato” dell’ambiente più famoso del palazzo della Signoria. Ma non è tutto, per salutare l’anno scolastico appena concluso e valorizzare una delle aree verdi più significative della città dal punto di vista storico e ambientale, venerdì 9 (alle 16 e alle 19.30) e sabato 10 giugno (alle 10 e alle 13.30) torna anche l’appuntamento con il trenino elettrico al Parco delle Cascine, che attraversa il polmone verde raccontandone la storia e le curiosità grazie alla presenza di un mediatore culturale Mus.e.

Anche in questo caso la partecipazione è gratuita e soggetta a disponibilità (20 bambini + 20 accompagnatori per ciascuna fascia oraria). "La Notte al Museo ha avuto un grande successo anche nell’ultima edizione di Firenze dei bambini - ha detto l’assessore all’Educazione Sara Funaro -, così abbiamo deciso di aprire per altre due notti le porte del Salone dei Cinquecento ai piccoli fiorentini per trascorrere le ore notturne immersi nella bellezza e nell’arte di uno degli spazi più belli di Palazzo Vecchio”.

“Per celebrare la fine di questo anno scolastico e l'inizio del prossimo - ha continuato l’assessore - proponiamo loro anche il trenino che li porterà in tour nel Parco delle Cascine alla scoperta del polmone verde della nostra città. Con queste iniziative i bambini potranno trascorrere dei momenti belli e piacevoli alla scoperta della città e dei suoi luoghi più suggestivi. I bambini avranno l’opportunità di apprendere nozioni nuove e inedite che arricchiranno il loro bagaglio culturale grazie alla competenza e alle conoscenze che i mediatori di Mus.E metteranno a loro disposizione”.

Maurizio Costanzo