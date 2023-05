Festa della mamma, ecco i regali più gettonati (e desiderati)

Firenze, 14 maggio 2023 - Presentata per la prima volta in modo ufficiale l’8 maggio del 1958 al Circolo della Stampa di Milano, la ‘Festa della Mamma’ non è nata come una festa comandata ma come una istituzione cittadina che “cadrà sempre a maggio e di domenica”, annunciava il Corriere milanese dell’epoca. Con qualche precedente a Torino e in Liguria, la nuova ricorrenza era accompagnata da un manifesto con un bambino che porgeva una rosa e una ghirlanda a forma di cuore e invitava il pubblico “ad esaltare le virtù della madre e a rendere omaggio ad ogni mamma”, riferiva il quotidiano. Con almeno un secolo di ritardo rispetto a quella del papà (che ha radici antiche e religiose risalenti al 1871) e dopo il ‘mother’s day’ di Stati Uniti, Inghilterra, Belgio, Francia ed Olanda (e successivamente di molti altri paesi del mondo) anche in Italia la mamma ha visto riconoscere la sua giornata. Oggi la ricorrenza vuole sottolineare il ruolo sociale delle madri, col contributo attivo dei bambini e delle maestre delle scuole di primo grado, intenti a festeggiarla con letterine e lavori fatti nelle classi, ma soprattutto è – alla pari di San Valentino e della festa del papà – un’eccellente occasione di marketing con una offerta di regali ad hoc che aumentano di anno in anno. Dai fiori alle torte, dai ‘pensierini’ alle cene al ristorante, dai pacchetti esperienziali ai doni di lusso, c'è una invasione di proposte più disparate non solo . La festa interessa anche le donne senza figli e con animali domestici accuditi come se lo fossero. Il ruolo materno esce inoltre dai vecchi e arrugginiti schemi degli anni cinquanta ed è celebrato anche con serie tv sulle famiglie più al passo con i tempi e che riscuotono grandissimo successo. Da ‘una mamma per amica’ a ‘modern family’, amate dalle generazioni in modo trasversale, dai boomers alla GenX alla Z. Il business dei regali cresce seppure una nuova ricerca attesti che i desideri femminili di questo anno non sempre coincidono con il regalo che le mamme scarteranno. Secondo l'indagine di Prodege, agenzia globale di sondaggi sui consumatori e ricerche di mercato californiana, circa il 70% dei membri delle famiglie hanno intenzione di celebrare la festa quest’anno, incluso il 43% delle donne senza figli. Per l’occasione dedicheranno più tempo al proprio micio o fido, oppure gli prepareranno un menù speciale o gli regaleranno un giocattolo per pet. La ricerca però svela anche la frequente discrepanza tra i desideri materni e le scelte dei familiari su come festeggiare la giornata e cosa regalare. Le mamme generalmente ricevono nel 54% dei casi letterine e biglietti d'auguri, nel 53% fiori e piante e nel 35% dei casi un invito a cena. ll 22% delle madri prepara lei stessa una cena a casa e il 9% riceve regali ‘fai da te’. Le donne con figli invece per la loro festa gradirebbero un invito a cena in un ristorante (41%), fiori, piante o biglietti (39%), gift card (32%) e una cena cucinata a casa dai familiari (31%). Seguono i regali di vario genere e scelti in base allo stile di vita materno, da quelli solidali ai doni vintage e di seconda mano, dai dolci golosi e artigianali agli accessori per lo sport preferito, dalle cene nei migliori ristoranti ai regali fashion di extra lusso. Nasce oggi George Lucas nato il 14 maggio del 1944 a Modesto, California. Regista tra i più amati dal pubblico, sceneggiatore e produttore cinematografico, con la famosa saga di Star Wars ha dato avvio a una nuova frontiera del cinema di fantascienza. Ha detto: “Tutti hanno un talento, è solo una questione di continuare a fare cose finché non scopri qual è”. Maurizio Costanzo