Fermate due giovani ladre in stazione: addosso avevano migliaia di euro

Firenze, 17 aprile 2025 - Due giovani donne, una delle quali minorenne, sono state fermate dalla Polfer per furto e possesso di strumenti da scasso. Il fatto è avvenuto a Firenze, ma la minore è stata trasferita nel carcere minorile femminile di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, dove sconterà una nuova misura di custodia cautelare in seguito a precedenti violazioni.

L’intervento è scattato nella giornata di mercoledì, quando una pattuglia antiborseggio della polizia ferroviaria ha notato le due giovani che cercavano di allontanarsi con fare sospetto. L’atteggiamento non è passato inosservato e gli agenti hanno deciso di procedere con un controllo. Addosso alla 25enne sono stati trovati due lunghi cacciaviti nascosti nei pantaloni, una lastra di plastica utilizzata per forzare porte e serrature, 1.100 euro in contanti, 28.000 guaranies del Paraguay, un orologio in oro e acciaio e due borsette firmate, probabilmente frutto di furti.

Dai controlli è emerso anche che la ragazza era evasa dagli arresti domiciliari. Per lei è scattata una denuncia per evasione, ricettazione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

La situazione della minore è apparsa ancora più delicata: su di lei pendeva già un provvedimento di aggravamento di una misura cautelare, dopo la violazione dei domiciliari. Per questo è stata trasferita nel carcere minorile femminile di Pontremoli, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.