Cosa fare in Toscana sabato 27 e domenica 28 gennaio: sagre, Carnevale, mercatini

Firenze, 26 gennaio 2024 – Si apre un fine settimana ricco di eventi, non solo carnevaleschi, a Firenze e dintorni. Sagre, mercatini, e ovviamente sfilate con carri e coriandoli sono in programma in tutta la Toscana.

Ecco la guida agli appuntamenti. Sono diversi i corsi di Carnevale, a cominciare dal più antico d’Italia, quello di Foiano della Chiana (Arezzo), che si svolge dal 28 gennaio fino al 25 febbraio.

Il Carnevale di Firenze rinnova la collaborazione coi Carnevali di Viareggio e Venezia, e torna il 27 gennaio col Gran galà benefico a Palazzo Vecchio, e il 28 gennaio con la sfilata-show con gruppi provenienti da tutta Italia che, partendo da Santa Maria Novella, raggiungeranno piazza della Signoria: un’occasione per veder sfilare regine, Caterina de Medici e anche l’Elettrice Palatina.

E non manca un concorso per le maschere più creative. A Borgo San Lorenzo l’appuntamento è con le sfilate del “Carnevale Mugellano” in piazza Dante. Gruppi mascherati, musica, trenini e come ogni anno tanti coriandoli, e anche stand di gastronomia tipica.

Appuntamento il 28 gennaio anche a San Mauro a Signa e col Carnevale dei Bambini di Vitolini, col Carnevale dei Bambini a San Miniato (Pisa) e col Carnevale Bientinese. Nel primo pomeriggio di domenica 29 gennaio apertura ufficiale del Carnevale a Marlia, nel comune di Capannoli, in provincia di Lucca. Domenica 29 gennaio scatta il primo di ben cinque appuntamenti per la festa carnascialesca di Vicopisano.

Vintage selection

A Firenze per gli amanti del vintage c’è "Vintage selection", il 28 gennaio al Salone M, all'interno del piano inferiore del Padiglione Centrale della Fortezza da Basso. Per chi vuole fare shopping domenica 28 gennaio c’è la mostra mercato di artigianato artistico Santo Spirito in Fiera, dalle ore 8 alle 20, con prodotti di artigianato artistico, abbigliamento, antiquariato, e anche prodotti enogastronomici. Il 27 gennaio a San Casciano c’è il Mercato dell’antiquariato e del vintage dalle 9 alle 18 tra piazza della Repubblica e viale Garibaldi. Al Tuscany Hall sabato 27 gennaio primo raduno cosplay dance party, un vero e proprio party a tema cartoon con "Bim Bum Uan Cartoons".

Il 28 gennaio a Borgo San Lorenzo, in Piazza Dante, si svolgerà la festa del tortello e della ficattola. Il 27 e 28 gennaio a San Donato in Collina, frazione compresa tra i comuni di Bagno a Ripoli e Rignano sull'Arno, si tiene la Sagra delle Frittelle, prelibatezza protagonista al Circolo SMS di San Donato in Collina.

Il 28 gennaio si potrà scoprire la Sinagoga e il Museo Ebraico di Firenze. In particolare alle ore 11 è prevista una visita speciale sulla festività di Tu Bishvat, il Capodanno degli Alberi. Una festività che sa di ecologia, di amore per la terra di Israele e per la natura. Durante la visita la guida illustrerà lo speciale seder e i cibi simbolici che vengono consumati in questa occasione.

L’ultimo fine settimana di gennaio abbraccia anche il Giorno della Memoria: ’L’amico ritrovato’ è lo spettacolo che il Teatro della Toscana, dopo il successo dello scorso anno, ripropone al Teatro di Rifredi fino al 28 gennaio. Palazzo Medici Riccardi ospita fino a domenica 28 la mostra “Depero. Cavalcata fantastica” e questo ‘ l’ultimo weekend per “I Am You - Mostra dei vincitori della XIV Florence Biennale”, nella Sala delle esposizioni dell’Accademia delle Arti del Disegno di Firenze.

Al Viper Theater di Firenze va in scena “Evviva la vita”, concerto per celebrare Rino Gaetano il 27 gennaio, mentre questo stesso giorno i Broadway Shot al Carlo Monni di Campi Bisenzio portano in scena canti e balli dai grandi musical.

Sabato 27 e domenica 28 gennaio torna a Lucca il Festival del riuso. Dalle 9 alle 19 al Foro Boario in via per Camaiore a Monte San Quirico, oltre 150 stand. Sabato 27 e domenica 28 gennaio è in programma la Mostra del Disco presso l'Hotel Galilei a Pisa. È la più grande Mostra del Disco della Toscana con più di 140 metri lineari e 30 espositori. Domenica 28 gennaio a Mulazzo (Massa), si terrà il Falò di Sant'Antonio. Dalle 17 e 30 presso gli archi di Mulazzo musica e vin brulè.

A Rapolano Terme (Siena) questo fine settimana Frittelle in festa, storico appuntamento con le squisite frittelle di riso. Lo stand in Via XX Settembre, 10 (lato stadio), ci sono anche caldi e gustosi bomboloni, da mangiare sul posto o portare a casa.

Collezionare in Piazza a Prato, l’appuntamento con la mostra mercato pratese di antiquariato, usato e collezionismo aprirà i battenti sabato 28 e domenica 29 gennaio con orario continuato dalle 8 alle 19. Questo fine settimana appuntamento con Wine&Siena, ottava edizione per l’evento enoico senese in programma dal 27 al 30 gennaio, con location di riferimento Santa Maria della Scala.