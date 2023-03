Firenze come New York, tour in elicottero sulla città: quanto costa e le date

L'elicottero Airbus H-125

Firenze, 28 marzo 2023 - Attraversare Firenze dall'alto proprio come accade a Roma, Venezia, Parigi, Budapest, Londra, New York, solo per fare alcuni esempi.

Dopo il successo dello scorso anno, a grande richiesta di fiorentini e non solo, domenica 9 e lunedì 10 aprile, l'elicottero Airbus H-125 di Florence Helicopter sarà a disposizione del pubblico che vorrà provare l'esperienza di un volo per ammirare le bellezze che mezzo mondo ci invidia.

Un'iniziativa, spiegano i responsabili di Florence Helicopter che si occupano della promozione dell'evento per conto di Ariane srl, in possesso delle autorizzazioni Enac e della Torre di controllo di Firenze, pensata per regalare a tutti i fiorentini e alle migliaia di turisti che saranno per il ponte pasquale in città, di vedere Firenze da un'altra prospettiva.

I tour partiranno dalle 15 alle 18.30 dall’helipad Firenze Visarno. Al costo di 65 euro a persona (massimo 5 persone a viaggio) chi vorrà potrà salire a bordo per 6 minuti e ammirare così una Firenze insolita.

Paolo Maffei, uno degli organizzatori, sottolinea: "Sia chiaro, noi non sorvoleremo la città ma l'Arno a una quota di sicurezza di 300-400 metri - le sue parole -. Lungo il percorso sarà possibile ammirare alcuni dei più suggestivi scorci che Firenze ci offre. Naturalmente, siamo in possesso di tutte le certificazioni necessarie, le prenotazioni sono già tante sia di fiorentini che di stranieri. Lo scorso anno è stato un successo, d'altra parte è un servizio offerto in tutte le più grandi città italiane, d'Europa e del mondo e non poteva mancare anche a Firenze".

L'elicottero si dirigerà quindi verso piazzale Michelangelo, addentrandosi gradualmente nel cuore della città fino ad un'altezza di 300-400 metri. Attraverso le ampie vetrate Airbus potranno essere ammirate in successione l'inconfondibile Ponte Vecchio, la Chiesa di Santa Maria Novella, il Duomo con la sua Cupola, Palazzo Vecchio, piazza Signoria e la Chiesa di Santa Croce. Monumenti che saranno così vicini che sembrerà quasi di toccarli con un dito.

Una volta arrivati a piazzale Michelangelo, la terrazza panoramica più bella del mondo, l'elicottero ripercorrerà lo stesso tratto dell'andata a ritroso, per una veduta a 360gradi di Firenze.