Questione salariale in Italia al centro, dibattito organizzato dalla Fondazione Rosselli

Firenze, 11 novembre 2024 – La questione salariale in Italia sarà al centro di un dibattito organizzato dalla Fondazione Rosselli il 14 novembre allo Spazio Rosselli, in via degli Alfani 101/r a Firenze. L'evento, a ingresso libero, inizierà alle ore 17.30. Saranno presenti il presidente della Fondazione Rosselli Valdo Spini, il direttore generale Federmeccanica Stefano Franchi e il segretario generale nazionale Uilm Rocco Palombella. A moderare ci sarà Alberto Orioli, vicedirettore vicario del Sole 24 Ore.

"La questione dei salari reali, bloccati in Italia da trent'anni è decisiva per il rilancio dei consumi e quindi della domanda interna ma anche per la coesione sociale del paese - ha detto Spini . Dipende dalle vicende contrattuali ma anche dalla politica economica più generale. In questo quadro la capacità del sistema di aumentare la produttività è cruciale. Di tutto questo si parlerà all'iniziativa della Fondazione Circolo Rosselli con due esponenti del mondo del lavoro e di quello della produzione introdotti e moderati da un importante giornalista economico".