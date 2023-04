Multiutility, Bettarini: “Il percorso è in campo a tutti gli effetti”

Firenze, 27 aprile 2023 – Continua il dibattito sulla multiutility toscana. A fare ancora una volta chiarezza è stato l'assessore al bilancio e alle partecipate del Comune di Firenze Giovanni Bettarini, intervenendo in Consiglio comunale. “Il percorso della multiutility è in campo a tutti gli effetti, sul tema della quotazione in borsa stiamo discutendo, è un tema importante perché riguarda il reperimento di risorse al fine di fare gli investimenti”, ha detto Bettarini rispondendo ad un question time di Dmitrij Palagi di Sinistra Progetto Comune. “Io credo che noi abbiamo già ottenuto dei risultati significativi con quello che abbiamo fatto, il fatto di avere una società multiservizi per la prima volta in Toscana è un risultato storico dal punto di vista amministrativo, consente di avere una sinergia tra settori che non abbiamo mai avuto – ha aggiunto Bettarini -. Il 26 maggio ci sarà l'assemblea della società”. Palagi ha replicando affermando di essere “irritato per l'assenza di trasparenza sulla multiutility”.

Niccolò Gramigni