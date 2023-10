Centri per l’impiego, le giornate di selezione a Firenze: ecco il calendario

Firenze, 30 ottobre 2023 – I centri per l'impiego organizzano seminari, incontri di orientamento e specifiche giornate di selezione a Firenze e in tutta la Toscana, consultabili qui. Per quanto riguarda i prossimi ‘recruitment day’ che interessano aziende fiorentine, al centro per l'impiego in via Mercadante 42 a Firenze, sono due gli appuntamenti da segnare in agenda dedicati agli iscritti al collocamento mirato che si svolgeranno entrambi martedì 31 ottobre. Dalle 9 alle 13 saranno selezionati candidati per un posto di impiegato e contabile e per tecnico IT, profili ricercati da un'azienda del settore produzione metalli. Dalle 14.30 alle 19 saranno invece concentrati i colloqui per azienda del settore sanitario, che assume addetta/o al centralino, assistente alla poltrona, igienista dentale, contabile.

Martedì 7 novembre dalle 9 alle 13 sarà la volta del settore abbigliamento alta moda (profili ricercati addetta/o alle vendite, addetta/o al customer service, data analyst) e dalle 14:30 alle 18 del settore industria alimentare (profillo ricercato addetti al banco, iscritti al collocamento mirato). Giovedì 9 novembre è in programma un’altra selezione, rivolta anche in questo caso agli iscritti al collocamento mirato, che si svolgerà dalle 9 alle 13, sempre al centro per l’impiego di via Mercadante a Firenze. A ricercare personale è un’azienda del settore socio sanitario, che assume i seguenti profili: infermiera/e, operatore socio sanitario, cioè oss, addetta/o alle pulizie. Per informazioni: [email protected], tel. 055-19985063.

Martedì 7 novembre open day delle professioni manuali

Un altro appuntamento da segnare in calendario è l'open day dedicato alle professioni manuali che si svolgerà martedì 7 novembre, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 17, al centro per l'impiego di Figline e Incisa Valdarno, in via Garibaldi 21 a Figline. Per svariate aziende del territorio, il centro per l’impiego ricerca candidati per i profili di elettricista, idraulico, fabbro, muratore, carpentiere, falegname. Gli utenti interessati sono invitati a presentarsi presso la sede del centro per l'impiego di Figline Valdarno muniti di curriculum vitae. Per informazioni scrivere all’indirizzo email [email protected] o chiamare il numero 055-19985057.