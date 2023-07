Ex Gkn, Albanese: “Il governo si faccia carico della situazione”

Firenze, 1 giugno 2023 – Sulla ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze) e sulla nuova protesta in corso sulla Torre San Niccolò interviene il Comune di Firenze. E lo fa con l'assessora al Lavoro Benedetta Albanese, che chiede un intervento immediato del governo. “Il governo – dice – si faccia carico della situazione delle lavoratrici e dei lavoratori dell’ex Gkn che da troppo tempo aspettano risposte”. “Comprendiamo l’esasperazione di lavoratrici e lavoratori - prosegue l’assessora Albanese - ed esortiamo il governo a prendere contatto con tutti i soggetti che devono dare risposte immediate a queste famiglie, che non possono pagare per l’inerzia e la mancanza di visione altrui”.

Niccolò Gramigni