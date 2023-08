Emirates cerca assistenti di volo, due open day a Firenze

Firenze, 12 agosto 2023 – Opportunità di lavoro per chi ama volare. Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, fondata nel 1985, cerca assistenti di volo e le selezioni si svolgeranno a Firenze. Due gli open day in programma: il prossimo 20 agosto in via il Prato 42, dove ha sede il Sina Villa Medici, e il 14 settembre 2023, all'Ac Hotel Firenze in via Luciano Bausi 5. In entrambi i casi l'inizio è fissato alle 9 ed è possibile partecipare registrandosi al seguente indirizzo: www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew.

I requisiti

La compagnia aerea cerca candidati che parlino e scrivano fluentemente l'inglese (e preferibilmente anche altre lingue), siano alti almeno 160 centimetri e abbiano i requisti per ottenere i visti di lavoro degli Emirati Arabi Uniti.

Come presentarsi all'open day

Non è possibile partecipare alla giornata di selezione vestiti come capita. L'evento prevede infatti uno specifico dress code. Le donne devono avere capelli raccolti, trucco, abbigliamento da ufficio e scarpe con il tacco. Agli uomini sono richiesti capelli in ordine, volto ben rasato, completo o comunque vestito elegante da lavoro, scarpe da lavoro formali.

Come si svolge l’open day

I referenti della compagnia aerea faranno un'introduzione illustrando la mansione e spiegando cosa dovranno aspettarsi i candidati quando lavoreranno nella compagnia e vivranno a Dubai. Seguiranno dei test di gruppo e uno online, quindi è previsto un colloquio finale individuale. Se questa prima fase di selezione è superata, al candidato saranno richiesti una serie di documenti, dei quali Emirates consiglia di avere già una copia a disposizione sul proprio cellulare e cioè: curriculum aggiornato, in lingua inglese, documento di identità valido o passaporto, certificato di istruzione. Seguirà un percorso di formazione di sette settimane e mezzo che si svolgerà a Dubai.

Cosa offre la compagnia

Oltre ai vari benefit, l’alloggio, l’assicurazione medica, Emirates offre a chi viene assunto una retribuzione così composta: stipendio base fisso, paga oraria per i voli, indennità per i pasti all'estero. Lo stipendio complessivo, si legge sul sito, supera i 2.500 euro, in quanto si parte da una retribuzione base di 1.150 euro il mese, alla quale poi vanno aggiunti i circa 16 euro all'ora per ogni volo effettuato per circa 80-100 ore mensili passate sull’areo.