Lavoro, Poste Italiane assume portalettere in Toscana

Firenze, 4 agosto 2023 – E’ estate inoltrata, ma Poste Italiane prosegue la ricerca di portalettere nella regione, da assumere con contratto a tempo determinato. La domanda può essere presentata entro il 4 settembre 2023 tramite il sito www.posteitaliane.it.

I requisiti

Non sono richieste conoscenze specialistiche. I candidati devono però essere diplomati, con votazione minima 70/100, o laureati, anche con il solo triennio, con votazione minima di 102/110. E' inoltre richiesta la patente di guida in corso di validità idonea per la guida dei mezzi aziendali.

Le modalità di selezione

Una volta inoltrata la domanda, solo i candidati considerati adeguati alle richieste dell'azienda riceveranno una mail, all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione all'annuncio, da parte di ‘[email protected]’, per la somministrazione del test di selezione di ragionamento logico che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. Una volta superata questa prima fase, i candidati potranno essere contattati da Poste Italiane per la prova d’idoneità alla guida del motomezzo (che sarà effettuata su un motomezzo 125 cc a pieno carico di posta) e per il colloquio.

Le altre posizioni aperte

Al momento sono vacanti anche altri posti di lavor, consultabili a questo link. In Toscana l'azienda ricerca in particolare laureati da inserire come consulenti finanziari mediante un percorso di formazione e crescita professionale. Chi risponderà all'annuncio potrà essere contattato per partecipare ad un Virtual Recruiting Day, evento online di presentazione di Poste Italiane. L’iter selettivo inizierà nei giorni seguenti l’evento. Il candidato ideale è laureato, con ottime capacità di comunicazione e di relazione ed un’ottima conoscenza del pacchetto Office.