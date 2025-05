Bcc Pontassieve, approvato il bilancio. Utile di 6,3 milioni

Pontassieve, 10 maggio 2025 – Progetti, numeri e territorio. La Bcc Pontassieve ha riunito i propri soci ieri sera nell’assemblea annuale per l’approvazione del bilancio e l’illustrazione di quanto fatto nel corso dell’anno a livello di interventi per il territorio. Un evento avvenuto in un luogo storico per Pontassieve, ovvero l’officina nazionale armamento Rfi. Tra i progetti realizzati, le attività inerenti il Teatro Cinema Italia, il cui impatto è testimoniato dalle oltre 33mila presenze nell’ultimo anno. Il presidente Matteo Spanò ha poi illustrato il progetto ‘Illuminiamo la Valdisieve’ che ha già visto una serie di realizzazioni illuminotecniche nelle varie località del territorio storico dove la banca opera quotidianamente. I soci sono poi stati invitati ad aderire alla comunità energetica Sievenergia, promossa e sostenuta dalla banca. In questo contesto sono state anche fornite notizie relative a bandi aperti per realizzare nuovi impianti fotovoltaici. “Questi progetti - ha detto Spanò - testimoniano che la banca locale serve, è di servizio e che la cooperazione di credito ha ancora un senso e che c’è ancora molto bisogno di attività locali e sociali”.

Spanò ha infine lanciato un appello ai soci a farsi parte attiva e ad essere protagonisti del percorso ’Ri-generare’ che prevede ben tredici tematiche. Poi i numeri. Un bilancio, illustrato dal direttore generale, Giovanni Vezzosi, che rappresenta una banca con i conti in ordine. Un indice di patrimonializzazione del 26%, contro il 17% della media generale delle banche, che testimonia la solidità della Bcc locale. Ottimi anche gli indici di liquidità, grazie alla fiducia prestata dai clienti che continuano a far crescere la banca. Nel 2024, 31 milioni sono stati i nuovi finanziamenti a famiglie e imprese, praticamente tutti sul territorio che va dalla Valdisieve a Firenze. Il risultato economico di tutta soddisfazione ha visto un utile di 6,3 milioni che è stato interamente destinato a riserva, salvo la parte disponibile per fondo di mutualità sul territorio pari a 1,7 milioni.