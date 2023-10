Assopellettieri: “Nei prossimi cinque anni 15-20mila assunzioni”

Firenze, 17 ottobre 2023 - "In base agli studi di Confindustria Moda noi sappiamo che nei prossimi cinque anni avremo un fabbisogno di ulteriori 15-20mila unità" da avviare al lavoro, "quindi diventa una questione di sopravvivenza formare e attrarre giovani nel nostro settore". Lo ha affermato Claudia Sequi, presidente di Assopellettieri, che oggi ha aperto gli Stati generali della pelletteria a Firenze. "Quello che dobbiamo fare è invertire la narrazione - ha proseguito -, quindi raccontare che una carriera all'interno del mondo della pelletteria, anche una carriera di tipo tecnico, quindi con un lavoro manuale artigianale, è di assoluto valore, e può regalare a una persona giovane e quindi anche alle famiglie una carriera di tutto rispetto, di grande soddisfazione e remunerativa".

Quindi, ha concluso Sequi, "bisogna raccontare che andare a lavorare in fabbrica non è una sorta di punizione, ma che è un'opportunità, e che quelle fabbriche, soprattutto quelle dei grandi brand ma anche dei produttori dei grandi brand, sono luoghi molto belli molto apprezzati, che lasciano spazio alla persona, alla creatività, e quindi è qualcosa da andare a cercare per una persona giovane, quindi un'opportunità da prendere al volo". In riferimento al trend Sequi ha detto che “i dati nel primo semestre erano molto positivi, perché in base ai nostri studi c'era un aumento del 9,5% sul fatturato dei primi sei mesi del 2023 rispetto al 2022, però abbiamo visto che c'è un calo a partire dal terzo trimestre, e ci sarà probabilmente un ulteriore rallentamento nel quarto".