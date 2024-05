Yashima e Pagano con Cajkovskij chiudono la stagione del Garibaldi

Figline e Incisa Valdarno (Fi), 14 maggio 2024 - Con la direzione di Erina Yashima e il violoncello di Ettore Pagano, l’Orchestra della Toscana chiude la stagione concertistica 2023/24 del Teatro Comunale Garibaldi di Figline Valdarno.

Sabato 18 maggio alle 21, al suo secondo programma con l’Ort, Yashima si misurerà con la Quinta Sinfonia di Caikovskij. Nata in Germania da genitori giapponesi, attualmente alla testa della Komische Oper di Berlino, ma contesa dalle massime orchestre del globo, ha al suo fianco sul palco di Figline un talento in erba del violoncello: Ettore Pagano, classe 2003, ma già una stella internazionale del violoncello. Diplomato nel 2021 al Conservatorio di Santa Cecilia, a Roma, è stato allievo anche di Enrico Dindo, David Geringas e Antonio Meneses.

La serata sarà preceduta alle 18 al Ridotto del Teatro dall’Invito all’ascolto (a ingresso gratuito), in collaborazione con l’Associazione Coro del Teatro Garibaldi, durante il quale il direttore del coro Alessandro Papini approfondisce testi, musiche e contesto storico degli autori dei brani.

Biglietti: 10/12 euro. Ridotti: 8/10 euro.

Riduzioni per under 35 e over 65, studenti dei Conservatori e della Scuole di Musica e Corali, abbonati alla stagione di prosa, possessori della Carta dello Studente, soci del Credito Cooperativo Valdarno Fiorentino Banca di Cascia, soci della Mutua Valdarno Fiorentino, soci Coop.

L’ingresso gratuito per un ragazzo/a fino al 14° anno di età che accompagna un adulto pagante al concerto. Biglietti in prevendita sul circuito Ticketone e Boxoffice Toscana e alla biglietteria del teatro nei 3 giorni precedenti l’evento.