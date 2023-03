Verso la decima edizione del premio letterario 'Dino Campana'

Dino Campana

Firenze, 9 marzo 2023 - Un’iniziativa che unisce l’amore per la poesia e la sua forza liberatoria ed espressiva alla valorizzazione di quel territorio appenninico tra Toscana e Romagna che dette i natali al genio fervido, ribelle e troppo a lungo misconosciuto di Dino Campana. Il premio letterario “Dino Campana – La Poesia ci salverà” giunge quest’anno alla decima edizione.

A organizzarlo, come sempre, il quotidiano online Marradi Free News, con il patrocinio del Comune di Brisighella e dell’Unione dei Comuni della Romagna Faentina e la collaborazione di Rinascimento Poetico-Accademia degli Incamminati – Centro Studi Campaniani Enrico Consolini e dell’Associazione Culturale Opera In Stabile. Il termine per l’invio delle liriche è il 20 agosto; la premiazione si svolgerà a Brisighella nel Chiostro del Convento dell’Osservanza il 16 settembre alle ore 11.00.