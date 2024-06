Toscana e Marche unite nella poesia con ‘La Stanza dei segreti’ di Margherita Bonfilio

Firenze, 4 giugno 2024 - Cosa unisce la Toscana alle Marche? In questo caso, la poesia di Margherita Bonfilio insieme ai suoi riconoscimenti letterari. Nel corso del recente Salone del libro di Torino l’autrice è stata premiata nello stand della Regione Toscana con una Segnalazione di Merito al Premio Autore 2024 organizzato dall'Associazione Club Laps di Fucecchio con un testo inedito molto originale dal titolo "Lo zerbino". Nello stand della Regione Marche, regione dove la scrittrice ha frequentato le scuole in età adolescenziali, è stata presentata la silloge “La stanza dei segreti” edita da SBS edizioni, proposta al Premio Strega Poesia 2024 in un evento serale che ha visto il coinvolgimento di altri autori marchigiani, anch’essi con un testo presente nell’elenco delle opere proposte al Premio sopra citato: "Sono davvero molto contenta -afferma la Bonfilio-di aver fatto conoscere la mia poetica e, più in generale, la mia produzione letteraria al grande pubblico". "La Stanza dei segreti" è un luogo del cuore in cui l’autrice conserva segreti, emozioni, dolori, sospiri, profumi, desideri, rumori assordanti di cuori, sensuali battaglie d’amore, fantasmi, domande e stelle cadute. Un luogo in cui il tempo non ha più ore e nemmeno minuti. "Un luogo -spiega la Bonfilio- in cui la ragione non riesce a mettere ordine ma nel quale è piacevolissimo passeggiare sui disordinati pavimenti della poesia. Un luogo in cui ci si può nascondere tra lenzuola stropicciate, fra le pietre in riva al mare in attesa che qualcuno arrivi a scovarla per donarle un’ultima desiderata carezza. Un luogo in cui ritrovare verità nascoste tra abbracci senza fiato e baci senza fine".La silloge "La Stanza dei segreti", in attesa della prossima pubblicazione letteraria, resta il luogo preferito dalla Bonfilio, un luogo in cui abbandonarsi alla passione, lasciare segni, incidere graffiti sulle intime pareti per non essere dimenticati. Un ambiente in cui spuntano gelsi, ciliegi, melograni e zagare e in cui gli elementi della natura trapassano le pareti regalando appunto emozioni. Emozioni che la Bonfilio è riuscita a trasmettere anche nel corso della XVIII edizione di “Palabra en el mundo”, l'evento che, in corso a Piacenza, rientra nell'ambito della Biennale italiana di Poesia 2024: "Un'occasione unica -chiosa la scrittrice- che ci ha permesso di dare vita a un vero e proprio reading poetico di alto livello". Maurizio Costanzo