Firenze, a Tim Burton il premio “Lorenzo il Magnifico” alla carriera

Firenze, 12 aprile 2025 – Il Premio internazionale "Lorenzo il Magnifico" alla carriera va al regista e artista americano Tim Burton, che verrà premiato martedì 21 ottobre a Firenze. Lo ha annunciato la Florence Biennale, rendendo noto che la XV edizione si svolgerà alla Fortezza da Basso dal 18 al 26 ottobre. Il celebre autore cinematografico ha così accolto la notizia del premio: "Sono molto onorato di essere il nuovo destinatario del Premio Lorenzo il Magnifico alla carriera, unendomi alla lista di artisti straordinari premiati in passato. Questo riconoscimento mi dà anche la possibilità di creare una mostra a Firenze per la Biennale e non vedo l'ora di esplorare il tema di quest'anno su dualismo e unità attraverso la mia arte e riflettere su quegli opposti che non esistono l'uno senza l'altro: luce e oscurità, bene e male, ordine e caos".

Fra i premiati alla carriera per l'arte delle passate edizioni figurano Marina Abramović (2009), Gustavo Aceves (2019), Refik Anadol (2019), Sauro Cavallini (in memoriam, 2017), David Hockney (2003), Christo & Jeanne- Claude (2005), Ferrari & Pininfarina (2003), Gilbert & George (2007), Arata Isozaki (2017), Anish Kapoor (2013), Michelangelo Pistoletto (2021), Oliviero Toscani (2021), Franco Zeffirelli (2019) e David LaChapelle (2023). L'edizione 2025 della Florence Biennale avrà come tema "The Sublime Essence of Light and Darkness. Concepts of Dualism and Unity in Contemporary Art and Design", dedicato al primordiale ed eterno connubio tra luce e oscurità, da sempre al centro della ricerca artistica, scientifica, filosofica e letteraria. Attraverso conferenze, mostre, performance, proiezioni e iniziative didattiche, la rassegna offrirà diverse opportunità di incontro tra artisti e visitatori, che possono confrontarsi su vari aspetti dell'arte e della cultura, con una particolare attenzione al tema centrale dell'edizione.