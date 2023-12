Teatro Cantiere Florida: ecco il gran galà della danza

Firenze, 21 dicembre 2023 - Chiudere con felicità e gratitudine. E' il proposito della direttrice artistica Angela Torriani Evangelisti, che celebra il trentesimo compleanno di Versiliadanza, la compagnia che dal 1993 risiede stabilmente al Teatro Cantiere Florida ospitando artisti di fama mondiale come Antonio Tabucchi, Susanne Linke, Urs Dietrich, Bob Wilson, Luciana Savignano, Paco Decina e Igor Mitoraj. Formazione ed accessibilità attraverso workshop, laboratori internazionali, residenze creative e spettacoli sono da sempre l'obiettivo di una proposta che condivide spazi e idee con Elsinor Centro di Produzione Teatrale e Murmuris.

Il "Petit Galà" consolida il rapporto con il Balletto di Toscana Junior e la Scuola del Balletto di Toscana, mettendo al centro le nuove generazioni e i talenti under 30: "L'appuntamento di stasera è stato immaginato per festeggiare insieme quanto di bello ci ha attraversati nel corso dei decenni, investendo su un gruppo di danzatori e danzatrici giovanissimi, dai dodici anni in su, che per la prima volta si incontrano sul palco - spiega Angela Torriani Evangelisti - Ogni stagione cerchiamo di individuare un momento per le scuole di formazione d'eccellenza e questo evento sarà il modo di salutare il 2023 per ricominciare il nuovo percorso carichi di entusiasmo".

La gran soirée ricerca la sintesi felice tra classico e contemporaneo, presentando un repertorio che unisce il balletto classico e neo-classico e coreografie originali più recenti, sulle note di Aloisius Ludwig Minkus, Max Richter, Petr Il'ic Cajkovskij, Tale of us, Riccardo Drigo, The Architect e tanti altri ancora: un mix perfetto per una serata speciale, aperta al pubblico di appassionati e semplici curiosi, e fedele allo spirito formativo, creativo e multidisciplinare che da sempre anima la fucina di talento e idee del Teatro Cantiere Florida.