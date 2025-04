Sigfrido Ranucci a Firenze ospite di Edera Rivista: l’11 aprile negli spazi del Parc

Firenze, 8 aprile 2025 – Sigfrido Ranucci sarà a Firenze ospite del nuovo appuntamento di “Edera Racconta” che si terrà l’11 aprile (a partire dalle 18:00) negli spazi del Parc (piazzale delle Cascine, 7), dove Edera Rivista ha la sua redazione. Il direttore di Report, nota trasmissione di giornalismo investigativo in onda su Rai 3, affronterà insieme alla redazione di Edera molteplici argomenti legati all’attualità, al suo lavoro da giornalista d’inchiesta e al suo libro “La scelta” (Bompiani, 2024). Un’intervista live che darà modo a chi parteciperà di entrare nel mondo e nel lavoro di Report e della sua redazione per comprendere le difficoltà e l’importanza del mestiere del giornalista d’inchiesta. Al termine dell’incontro, il momento del firmacopie. L’evento è a ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti (prenotazioni su eventribe.it). "Sarà un vero privilegio poter ospitare Sigfrido Ranucci – dichiara Lorenzo Chiaro, presidente di Edera -. Poter parlare del lavoro che Report svolge ogni giorno e delle inchieste che hanno fatto la storia del nostro Paese, sarà per tutti noi di Edera, e per chi parteciperà all’evento, un momento emozionante. Edera è un progetto nato a Firenze che si sta espandendo in tutta Italia, con giovani giornalisti e reporter sparsi anche in tutto il mondo, e che porta avanti l’idea di giornalismo indipendente. Pensare di avere come ospite una figura come Sigfrido Ranucci, giornalista tra i più importanti d’Italia e non solo, è per tutti noi un’occasione di scambio e di crescita". "Siamo convinti che ci sia bisogno d’informarsi e di farlo con attenzione per essere indipendenti e critici rispetto alla complessa realtà che viviamo – aggiunge Enrico Tongiani, vicepresidente di Edera -. L’incontro con Sigfrido Ranucci sarà un’occasione unica di confronto sull’attualità, sul giornalismo, sulla libertà di stampa. Parleremo delle scelte che hanno cambiato la vita del giornalista di Report, di quelle della sua redazione e dell’impegno, come dice Ranucci nel suo libro, per il bene comune, per migliorare il mondo e consegnarlo migliore alle future generazioni". "Come è già successo in tante altre occasioni volute e create dalla rivista – spiega Lisa Ciardi, direttrice della rivista Edera – questo appuntamento permetterà a chi è interessato di conoscere da vicino un protagonista dell’informazione di oggi e di approfondire con lui scenari, punti di forza e criticità del mondo del giornalismo". “Edera Racconta” è un format che negli anni ha ospitato personaggi del panorama culturale come Claudio Bisio, Stefano Fresi e Viito.